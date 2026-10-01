Rafita, debut y goleada con España Sub-21

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LO ESENCIAL Las claves Rafita debutó como titular con España Sub-21 en la goleada por 0-13 ante San Marino, en la clasificación para el Europeo. El lateral del Málaga CF llevó el dorsal 15, jugó 70 minutos y fue sustituido por Ángel Ortiz. El veleño participó en el tercer gol español con un centro al segundo palo que acabó en el tanto de Jacobo Ramón. España, líder del Grupo A con 24 puntos, cerrará la clasificación el martes ante Rumanía en Ibiza.

Rafita ya sabe lo que es jugar con la selección española sub-21. El lateral malaguista fue titular en el partido de clasificación para el Europeo que España jugó este jueves en San Marino y que cerró con una goleada escandalosa (0-13).

El de Vélez Málaga fue titular con el dorsal '15' a la espalda y jugó 70 minutos, cuando fue sustituido por Ángel Ortiz.

Rafita ocupó el lateral derecho del combinado nacional compartiendo línea defensiva con Jacobo Ramón, Yarek Gasiorowski y Obrador.

San Marino no puso en ningún aprieto a España, que abrió pronto el marcador con un tanto de Mendoza en el minuto 9 y así hasta los doce goles, con un póker del madridista Carlos Espí.

El lateral del Málaga CF fue protagonista en el tercer gol de España, cuando puso un balón al segundo palo y Carlos Espí cedió de cabeza para Jacobo Ramón, que la mandó a la red.

Rafita mantiene por tanto el color blanquiazul en la selección Sub-21 después de que no fue convocado en esta ocasión Adrián Niño, habitual en las listas de David Gordo.

Rafita en su debut con España Sub-21 Selección Española

El choque lo vio desde el banquillo Salvi Esquivel, portero del primer equipo del Atlético de Madrid nacido en Estepona.

España tiene una nueva cita el próximo martes contra Rumanía en Ibiza para cerrar la clasificación para el campeonato de Europa de la categoría que se jugará en 2027 en Albania y Serbia.

El equipo de Rafita es primero del Grupo A y depende de sí mismo para estar en la cita europea del próximo verano. Finlandia es segundo 22 puntos, dos menos que España.