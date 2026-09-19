Getafe CF - Málaga CF: horario, dónde ver y cómo seguir el partido de Primera División

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Las claves Generado con IA El Málaga CF visita al Getafe CF este domingo 20 de septiembre a las 14:00 horas en el Coliseum, buscando su primera victoria en la temporada de Primera División. El conjunto blanquiazul, dirigido por Juanfran Funes, llega último en la clasificación con solo tres puntos tras seis jornadas, sumando tres empates y tres derrotas. El Getafe, dirigido por José Bordalás, ocupa la decimosexta posición con cinco puntos y ha logrado sus mejores resultados como local. El partido podrá verse en directo por DAZN y, además, será seguido online en EL ESPAÑOL de Málaga con información minuto a minuto.

El Málaga CF visita este domingo 20 de septiembre al Getafe CF en el Coliseum con motivo de la séptima jornada de Primera División. El conjunto blanquiazul afronta una nueva salida después de una semana exigente, en la que se midió al Celta de Vigo y al Villarreal, y buscará en Madrid su primera victoria de la temporada.

El encuentro comenzará a las 14:00 horas y podrá seguirse en directo por televisión a través de DAZN.

El equipo dirigido por Juanfran Funes llega al encuentro en la última posición de la clasificación, con tres puntos después de seis jornadas, fruto de tres empates.

El Málaga todavía no ha conseguido ganar y acumula tres derrotas, mientras que el Getafe suma cinco puntos después de seis partidos, con un balance de una victoria, dos empates y tres derrotas.

Málaga CF: una nueva oportunidad para estrenar su casillero de victorias

El Málaga afronta en el Coliseum un partido importante para intentar cambiar la dinámica de su regreso a Primera División. El conjunto blanquiazul ha conseguido puntuar en tres de sus seis encuentros, pero todavía no ha podido celebrar un triunfo.

La visita a Getafe llega además después de una semana que se ha torcido después de la imagen que dio el equipo contra el Villarreal, ampliamente superado.

En el capítulo de bajas, en el Málaga siguen fuera Jens Cajuste y Adam Aznou además de los lesionados de larga duración.

El conjunto blanquiazul necesita además mejorar sus registros ofensivos. Tras seis jornadas, suma tres goles a favor, mientras que ha encajado once, unos números que reflejan las dificultades del equipo para encontrar regularidad en este inicio de campeonato.

El rival

El Getafe CF recibe al Málaga después de sumar cinco puntos en las seis primeras jornadas. El conjunto azulón ocupa actualmente la decimosexta posición y presenta un balance de una victoria, dos empates y tres derrotas. En el Coliseum ha conseguido sus mejores resultados, con un triunfo y dos empates en sus tres encuentros como local.

El equipo madrileño está dirigido por José Bordalás y se caracteriza por un estilo de juego intenso y físico. El Getafe también llega necesitado de puntos después de haber encadenado varios resultados negativos en las últimas jornadas, el último, la derrota contra el Betis el jueves.

Fecha y hora del Getafe CF - Málaga CF de Primera División

El partido correspondiente a la séptima jornada de Primera División se disputará este domingo 20 de septiembre a partir de las 14:00 horas en el Coliseum

Dónde ver el Getafe CF - Málaga CF de Primera División

El encuentro entre Getafe CF y Málaga CF podrá seguirse en directo por televisión a través de DAZN, operador designado para la retransmisión del partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports.

El partido arrancará a las 14:00 horas y será el primer compromiso del domingo en la jornada de Primera División.

Dónde seguir online el Getafe CF - Málaga CF

El partido también podrá seguirse online a través de EL ESPAÑOL de Málaga, con toda la información previa al encuentro, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones posteriores al duelo del Coliseum.

El Málaga CF afronta así una nueva oportunidad para conseguir su primera victoria de la temporada. El Coliseum será el escenario de un duelo entre dos equipos de la zona baja de la clasificación que necesitan sumar para cambiar su dinámica en este inicio de temporada.