Málaga CF - Villarreal de Primera División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

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Las claves Generado con IA El Málaga CF recibe al Villarreal CF en La Rosaleda este jueves 17 de septiembre a las 21:30 horas, en la sexta jornada de Primera División. Ambos equipos buscan su primera victoria de la temporada tras un inicio complicado: el Málaga suma tres puntos y el Villarreal solo dos. La principal novedad en el Málaga es la reincorporación parcial de Fernando Calero a los entrenamientos, mientras Adrián Niño sigue en duda. El partido se podrá ver en directo por DAZN y seguir online a través de EL ESPAÑOL de Málaga.

El Málaga CF regresa a La Rosaleda este jueves 17 de septiembre para recibir al Villarreal CF en la sexta jornada de Primera División. El conjunto blanquiazul afronta un nuevo compromiso en casa después de visitar al Celta de Vigo y buscará ante el conjunto castellonense su primera victoria de la temporada. El encuentro comenzará a las 21:30 horas.

El choque se podrá ver a través de DAZN y seguir de forma online a través del minuto a minuto de EL ESPAÑOL de Málaga.

El equipo dirigido por Juanfran Funes llega a la sexta jornada con tres puntos después de cinco partidos, todavía sin conocer la victoria. El Málaga ha firmado tres empates y dos derrotas, con dos goles a favor y ocho en contra. El Villarreal presenta también un inicio complicado: suma dos puntos, con dos empates y tres derrotas, aunque ha marcado siete tantos.

Málaga CF: La Rosaleda busca la primera victoria

El Málaga vuelve a jugar ante su afición en un partido que puede servir para cambiar la dinámica de este comienzo de temporada. El conjunto blanquiazul necesita transformar en victorias alguno de esos partidos para comenzar a tomar aire en su regreso a la máxima categoría.

La semana está siendo especialmente exigente para el equipo de Juanfran Funes, que después de enfrentarse al Celta el domingo afronta el jueves al Villarreal y volverá a jugar el domingo, esta vez a domicilio frente al Getafe. El técnico deberá gestionar las cargas de una semana con tres encuentros.

La principal novedad en los últimos entrenamientos ha sido Fernando Calero, que ha comenzado a reincorporarse parcialmente al trabajo con el grupo. Adrián Niño, goleador en Vigo, lleva toda la semana entre algodones.

El rival

El Villarreal CF llega a La Rosaleda en una situación clasificatoria similar a la del Málaga. El conjunto castellonense ocupa la zona baja de la tabla después de cinco jornadas y todavía no ha conseguido ganar, con dos empates y tres derrotas.

Es el peor arranque de su historia en Primera División.

El Villarreal llega, por tanto, con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos de la temporada y romper su dinámica negativa.

El encuentro presenta así a dos equipos que todavía no han ganado en las cinco primeras jornadas y que buscarán aprovechar la sexta fecha para inaugurar su casillero de victorias. La Rosaleda será el escenario de un duelo entre dos conjuntos necesitados de puntos.

Fecha y hora del Málaga CF - Villarreal de Primera División

El partido correspondiente a la sexta jornada de Primera División se disputará este jueves 17 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el Málaga CF - Villarreal de Primera División

El encuentro entre Málaga CF y Villarreal CF podrá seguirse en directo a través de DAZN, operador asignado por LaLiga para este partido de la sexta jornada.

Dónde seguir online el Málaga CF - Villarreal

El partido también podrá seguirse online a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde se podrá consultar toda la información previa, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones posteriores al encuentro.