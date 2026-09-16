Una Junta General de Accionistas para que nada cambie en el Málaga CF: "me voy para el club en un rato"

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Las claves Generado con IA La Junta General de Accionistas de Nas Spain 2000, empresa que controla el 97% del Málaga CF, se celebró sin representación del jeque Al-Thani. La administración de Nas Spain 2000 pasa de José María Muñoz a Jamal Satli Iglesias, aunque los derechos colectivos siguen bajo administración judicial. Se aprobó el ejercicio económico de 2025, pero se rechazó la gestión del administrador judicial al frente del Málaga CF. BlueBay plantea convocar una nueva Junta para elegir órgano de administración y propone una posible ampliación de capital para el club.

Son días ajetreados alrededor del Málaga CF. Aunque lo importante sigue siendo el balón y este jueves el equipo de Funes recibe al Villarreal CF en La Rosaleda en busca de la primera victoria del curso, el ruido se ha apoderado del entorno del club. Para que todo siga igual.

El lunes se conoció la detención de uno de los hijos del jeque Al-Thani, Rayan, el pasado sábado en el aeropuerto de Munich en cumplimiento de la orden de busca y captura que pesa sobre él, su padre y sus dos hermanos por el 'caso Al-Thani', sobre el expolio en las cuentas del Málaga CF. Ahora la justicia alemana ha pedido la traducción de la OEDE, para responder a la solicitud de entrega a España.

Y el martes se celebró una Junta General de Accionistas de Nas Spain 2000, la empresa instrumental del jeque Al-Thani que posee el 97 por ciento de las acciones del Málaga CF y que se encuentra bajo una administración judicial desde hace más de seis años. Y así seguirá, al menos de medio plazo.

A esta Junta General no acudió ninguna representación del accionista mayoritario de la sociedad, el jeque Al-Thani.

El administrador judicial del Málaga explicó a la salida de la notaría donde tuvo lugar la celebración de la junta de accionistas que lo que se hizo fue cumplir un auto de agosto de 2023, pero no podía llevarse a cabo por la incomparecencia de Al-Thani.

La Junta aprobó el ejercicio económico de 2025 pero rechazó la gestión del administrador judicial al frente del Málaga CF, algo previsible. El movimiento más llamativo fue el cese de la administración de la sociedad de José María Muñoz, que pasó a manos de Jamal Satli Iglesias. ¿Qué cambia esto? Según José María Muñoz, "nada". Los derechos colectivos siguen perteneciendo a la administración judicial.

Al finalizar la cita, cada uno de los protagonistas contó la película a su manera. El más optimista fue el abogado de Management Empresarial, la sociedad instrumental creada por BlueBay para gestionar el 49 por ciento de las acciones de Nas Spain 2000.

José Carlos Aguilera expuso que ese cambio en la administración de NAS Spain "a efectos prácticos tiene muchísima importancia", y que a partir de ahora se va a solicitar la convocatoria de una Junta General del Málaga Club de Fútbol "para elegir un nuevo órgano de administración o, incluso, proponer una ampliación de capital".

"Creo que se inicia la cuenta atrás para que el Málaga Club de Fútbol recupere la normalidad y vuelva a ser un club gestionado y administrado por profesionales y por sus propietarios", dijo Aguilera.

Por su parte, Jamal Satli, presidente de la hotelera BlueBay, salió soñando en grande, hablando de una ampliación de La Rosaleda y reincidiendo en tender la mano al jeque Al Thani para que se sume a su proyecto. Un proyecto que, repitió como ha hecho varias veces, invertirá unos 600 millones de euros en el Málaga.

Mientras, José María Muñoz fue más escueto. "Me voy para el club un rato... Lo mismo que todos los días". Todo se agita para que, de momento, nada cambie.