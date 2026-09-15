BlueBay asume el control de NAS Spain 2000 pero José María Muñoz seguirá al frente del Málaga CF

José Carlos Aguilera y Jamal Satli, abogado y presidente de BlueBay, a la izquierda de la imagen respectivamente. EEM

Jamal Satli Iglesias y Javier García son nombrados administradores solidarios de la sociedad que controla el 96,89% del capital del club.

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Las claves Generado con IA BlueBay asume el control de NAS Spain 2000 tras la junta de accionistas celebrada en Málaga. Jamal Satli Iglesias y Javier García, vinculados a BlueBay, son los nuevos administradores de NAS Spain 2000. José María Muñoz sigue como administrador judicial del Málaga CF pese al cambio en NAS Spain 2000. La gestión del club continúa bajo administración judicial, mientras que NAS Spain 2000 deja atrás esta figura.

La junta general de accionistas de NAS Spain 2000, celebrada este martes en Málaga, ha acordado un cambio en el órgano de administración de la sociedad que controla el 96,89% del capital social del Málaga CF.

José María Muñoz deja de ser administrador judicial de NAS Spain 2000 y en su lugar han sido designados como administradores solidarios Jamal Satli Iglesias y Javier García, vinculados a Management Empresarial Málaga (BlueBay), sociedad que posee el 49% de NAS Spain 2000.

El cambio afecta a NAS Spain 2000, pero no supone por ahora la salida de José María Muñoz de la gestión del Málaga CF. El abogado malagueño continúa como administrador judicial del club en virtud de la medida cautelar acordada por el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga.

Por tanto, la gestión de la entidad blanquiazul se mantiene actualmente en sus manos."Los derechos políticos los mantiene la administración judicial", el actual administrador judicial del club a la salida de la junta celebrada en una céntrica notaría de Málaga.

La junta ha aprobado las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025, pero no ha aprobado la gestión realizada por el administrador judicial durante ese periodo. A la reunión no acudió ningún representante del jeque Abdullah Al-Thani ni de su entorno societario.

NAS Spain 2000 es la sociedad que concentra la participación mayoritaria en el Málaga CF, con el 96,89% de las acciones. La estructura accionarial de NAS Spain 2000 está repartida entre la sociedad vinculada a la familia Al-Thani, que controla el 51%, y Management Empresarial Málaga, vinculada a BlueBay, que posee el 49%.

La inscripción de los nuevos administradores en el Registro Mercantil permitirá formalizar el relevo de Muñoz al frente de NAS Spain 2000. A partir de ese momento, la sociedad dejará de estar administrada judicialmente y pasará a estar gestionada por sus propietarios. Esto lo explicó el abogado de Management Empresarial, José Carlos Aguilera.

Con esta nueva situación, los nuevos administradores pueden solicitar la convocatoria de una junta general de accionistas del Málaga para plantear un nuevo órgano de administración o una ampliación de capital.

Seis años y medio de administración judicial

José María Muñoz fue designado administrador judicial del Málaga CF en febrero de 2020 por el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, después de la acción judicial emprendida por la Asociación de Pequeños Accionistas contra Abdullah Al-Thani y sus hijos Rakan, Nasser y Nayef.

La decisión adoptada este martes separa así, al menos de momento, las situaciones de NAS Spain 2000 y del Málaga CF: la primera deja atrás la administración judicial con el nombramiento de los representantes de BlueBay, mientras que Muñoz mantiene la administración del club.