El Málaga CF visita este domingo 13 de septiembre al Celta de Vigo en el estadio Abanca Balaídos con motivo de la quinta jornada de Primera División. El conjunto blanquiazul afronta una nueva prueba lejos de La Rosaleda en un inicio de campeonato exigente y con la necesidad de sumar su primera victoria de la temporada.

El equipo dirigido por Juanfran Funes llega a Vigo después de sumar dos puntos en las cuatro primeras jornadas. El Málaga todavía no conoce la victoria y buscará aprovechar esta salida para dar un paso adelante en su regreso a la máxima categoría.

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El técnico malaguista ha insistido en la dificultad del compromiso ante un Celta al que considera un equipo muy dominador, capaz de someter a sus rivales incluso cuando estos se repliegan en bloque bajo.

Málaga CF: a por la primera victoria de la temporada

El conjunto blanquiazul afronta el encuentro con la obligación de seguir creciendo en la categoría. La falta de gol está siendo uno de los principales problemas en este comienzo de temporada, aunque Funes ha defendido el trabajo ofensivo de su equipo y ha reclamado una mayor determinación en los metros finales.

El Málaga contará además con el regreso progresivo de Adrián Niño, que se ha reincorporado al trabajo con el grupo y podría disponer de minutos en Balaídos.

Eneko Jauregi, que arrastraba una sobrecarga muscular, se ejercitó con normalidad en la última sesión y apunta a estar disponible. Aznou no entró en la convocatoria, al igual que Álex Pastor, por una gastroenteritis.

Una de las historias del encuentro será también la de Carlos Dotor. El centrocampista malaguista regresará a Balaídos para enfrentarse al Celta, club al que pertenece, pero podrá jugar al no existir una cláusula que le impida enfrentarse a su equipo de origen.

El rival

El Celta de Vigo tampoco atraviesa su mejor inicio. El conjunto dirigido por Claudio Giráldez suma tres puntos después de las primeras jornadas y llega al partido con la necesidad de conseguir su primera victoria del campeonato.

El equipo gallego solo ha marcado dos goles en este arranque liguero, por lo que el duelo ante el Málaga supone también una oportunidad para cambiar su dinámica.

El conjunto celeste mantiene, eso sí, una identidad muy marcada. Funes destacó su capacidad para dominar los encuentros, tener el balón y dificultar la recuperación de la pelota.