El uno por uno del Málaga CF vs. Levante UD: faltó un líder

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga CF y Levante empataron 0-0 en un partido marcado por el penalti fallado por Chupete en el minuto 9. El Málaga presentó cuatro novedades en el once inicial: Salinas, Pablo Martínez, Dani Lorenzo y Juan Cruz. El equipo de Funes sigue sin lograr la victoria en su regreso a Primera División. Destacaron las actuaciones de Rafita y Alfonso Herrero, mientras que Chupete fue protagonista negativo por el penalti fallado.

El Málaga CF y el Levante firmaron tablas sin goles este domingo en un partido en el que el delantero malaguista Carlos Ruiz 'Chupete' falló un penalti en el minuto 9 que marcó el devenir del enfrentamiento.



El equipo malagueño se presentó con cuatro novedades en el once inicial, José Salinas, Pablo Martínez, Dani Lorenzo y Juan Cruz por Puga, Izan Merino, Rafa y Joaquín.

Los de Funes siguen sin ganar en su regreso a Primera.

En El Español de Málaga, valoramos uno a uno a los jugadores de Funes.