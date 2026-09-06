El uno por uno del Málaga CF vs. Levante UD: faltó un líder
Los blanquiazules empatan contra el Levante en La Rosaleda y continúan sin ganar en Primera División.
Más información: así te hemos contado el partido en directo
Las claves
Generado con IA
Málaga CF y Levante empataron 0-0 en un partido marcado por el penalti fallado por Chupete en el minuto 9.
El Málaga presentó cuatro novedades en el once inicial: Salinas, Pablo Martínez, Dani Lorenzo y Juan Cruz.
El equipo de Funes sigue sin lograr la victoria en su regreso a Primera División.
Destacaron las actuaciones de Rafita y Alfonso Herrero, mientras que Chupete fue protagonista negativo por el penalti fallado.
El Málaga CF y el Levante firmaron tablas sin goles este domingo en un partido en el que el delantero malaguista Carlos Ruiz 'Chupete' falló un penalti en el minuto 9 que marcó el devenir del enfrentamiento.
El equipo malagueño se presentó con cuatro novedades en el once inicial, José Salinas, Pablo Martínez, Dani Lorenzo y Juan Cruz por Puga, Izan Merino, Rafa y Joaquín.
Los de Funes siguen sin ganar en su regreso a Primera.
En El Español de Málaga, valoramos uno a uno a los jugadores de Funes.
Jugador
Valoración
1. Alfonso Herrero
Evitó el gol en la primera jugada del partido tras un error de Dotor. Sin trabajo en la primera mitad.
31. Rafita
Un titán también en la derecha. Partido muy completo. Vio amarilla y fue sustituido en el 67'.
15. Recio
En la misma línea de regularidad, no le quema la pelota en los pies.
4. Einar Galilea
Cuestionado por la grada pero sin errores. Asegura siempre el balón y está bien colocado. Le falta algo de velocidad en la circulación.
12. Salinas
Muy activo en ataque en la primera mitad aunque le faltaron piernas en alguna jugada. Aguantó todo el partido y perdió protagonismo arriba cuando entró Joaquín.
18. Pablo Martínez
Jugó de pivote. Es otro perfil al de Izan, con mucha participación con el balón. Vio amarilla. Sustituido en el 56'.
22. Dani Lorenzo
Le costó girarse y siempre recibió muy atrás. Apareció también cerca del área. Amonestado y sustituido después. Muy vigilado todo el partido.
8. Dotor
Falló en la primera jugada del partido con una pérdida al borde del área que casi cuesta el gol. No le perjudicó porque volvió a vaciarse, aunque con menos presencia y acierto.
10. Larrubia
Jugadón en la primera parte que se le fue fuera por poco. Mezcló bien con Rafita. Al final no podía con su alma aunque siempre lo intentó.
19. Juan Cruz
Sensación de apatía en algunos momentos. El Málaga atacó mucho por su lado y a él le faltó chispa. Sustituido.
9. Chupe
Todo el run run de la semana por las protestas en el Bernabéu se le vino encima en el penalti que falló en el minuto 10. Lo tiró horrible. Después no paró de luchar y tuvo alguna ocasión más.
SUPLENTES
23. Izan Merino
Entró cuando más sufría el equipo y fue equilibrando el duelo.
11. Joaquín
Condujo muy bien una jugada que terminó algo atrás a Dotor. Intentó ser vertical como siempre y el Málaga lo notó por su lado. Pidió penalti al final.
3. Puga
Entró muy al partido llegando arriba con decisión. Muy activo y piernas muy frescas para el equipo.
6. Ramón
Retó varias veces a Trent y lo superó para sacar varios centros. Estrelló una falta muy peligrosa en la barrera. Buenos minutos por segundo partido consecutivo.
2. Cajuste
Sin tiempo para analizar su actuación. Se le vio algo perdido.