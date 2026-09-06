El Málaga CF, a subirse al tren de la liga

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF se enfrenta al Levante UD este domingo en La Rosaleda, buscando su primera victoria en la temporada. El equipo malagueño es colista de Primera División con solo un punto tras cuatro jornadas y necesita ganar para evitar una dinámica negativa. El Málaga llega con las bajas de Lobete y Ochoa por lesión, pero recupera a Dani Lorenzo y cuenta con los nuevos fichajes. El Levante llega tras golear al Betis 5-2 y será dirigido por Luis Castro, mientras que el árbitro Bestard Servera debuta en Primera División.

El tren está en marcha. Lo avisó Funes este viernes. Nada que ahora empieza la liga del Málaga. Empezó el 19 de agosto en el estadio Metropolitano y hay que subirse en marcha, sí o sí. La próxima parada es este domingo contra el Levante UD en el estadio de La Rosaleda a partir de las 18:30 horas.

El Málaga CF suma un punto y es colista de Primera División. Es sólo la cuarta jornada y el equipo se ha mostrado coherente con su juego en las tres primeras jornadas, igual que Funes, que no ha dado síntomas de nerviosismo. Pero las prisas empiezan a rondar La Rosaleda.

Después de que se escaparan dos puntos contra el Deportivo de La Coruña, el conjunto blanquiazul necesita ganar para saber lo que es hacerlo en Primera y, sobre todo, no entrar en una dinámica negativa de resultados que nublen la vista.

El conjunto malaguista llega tras el varapalo para el vestuario de la lesión de Lobete, que se pierde la temporada. Aunque Loren Juarros los respaldó en sala de prensa, es un futbolista que no entra en los planes de Funes, pero sí un hombre muy querido en el vestuario, de los que empastan al grupo.

Además, Ochoa también estará mucho tiempo fuera, con la pérdida de talento que eso supone y la falta de alternativas a Joaquín Muñoz para jugar a pie cambiado en la izquierda del ataque.

Pero el técnico blanquiazul tiene a su disposición a los nuevos fichajes y recupera a Dani Lorenzo, ausente en el Santiago Bernabéu por fiebre.

No parece que esté disponible Adrián Niño, que entrena con sus compañeros, pero sólo completó dos sesiones esta semana y Funes dejó entrever que es poco para estar listo.

Pero sabe perfectamente con los mimbres que contará para buscar la permanencia en el regreso a Primera División al menos hasta el mes de diciembre. Aunque no se esperan sorpresas en el once y puede repetir el del Santiago Bernabéu por Dani Lorenzo por Rafa.

El rival

El Levante llega de golear al Betis 5-2. Y ya hemos visto lo que hizo el Betis este viernes contra el Real Madrid el viernes, adelantarse en el marcador y resistir como pudo. Así es el fútbol.

Luis Castro, que salvó al equipo la temporada pasada, repite en el banquillo granota y dispone en sus partidos un 1-4-1-4-1.

Es un equipo con el mismo objetivo que el Málaga, mantenerse en Primera División, y es el rival que mandó al Málaga a Segunda División de manera oficial en la temporada 2017-2018.

El balear Bestard Servera se estrenará como árbitro de Primera División este domingo en La Rosaleda tras un paso efímero por Segunda de sólo una temporada.

Los Funes ganaron el curso pasado en las dos ocasiones que impartió justicia.

El tren está en marcha, para esta tarde en Martiricos a las 18:30 horas. Y hay que subirse.