0-0 | El Levante ahoga al Málaga CF, que sigue sin ganar en Primera

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF sigue sin ganar en su regreso a Primera División tras empatar 0-0 ante el Levante en La Rosaleda. Chupe falló un penalti a los diez minutos, desaprovechando la mejor ocasión para los locales en la primera parte. El Levante desarmó al Málaga durante el inicio de la segunda parte, pero el equipo malagueño resistió y mantuvo la portería a cero. Con este empate, el Málaga suma su segundo punto en la temporada y deja de ser colista.

Málaga 0

0 Levante

Bienvenidos a la nueva realidad. En Primera División coleccionar victorias como churros está al alcance de muy pocos. Desde luego, no de este Málaga de momento. Los de Funes siguen sin ganar en su regreso a la élite frente a un Levante que lo cortocircuitó y acabó dejándolo sin piernas al final del partido para un 0-0 que sabe a poco en La Rosaleda, que hace mucho tiempo que no ve ganar a los suyos.

El punto le vale al Málaga para sumar dos y dejar de ser colista de Primera. También para seguir sumando rodaje en Primera División y para dejar la portería a cero.

Chupe empezó a torcerle el gesto a la tarde fallando un penalti a los diez minutos y ya el Málaga no pudo con un equipo levantino que protegió muy bien la meta de Ryan y por minutos, tras el descanso, desconectó completamente a los blanquiazules, que acabaron atacando pero vacíos.

Funes revolucionó el once para lo que acostumbra. Cuatro cambios. Salinas, Pablo Martínez, Dani Lorenzo y Juan Cruz por Puga, Izan Merino, Rafa y Joaquín. Rafita se situó en la derecha dando un gran nivel.

Haitam, por "motivos personales", se cayó de la convocatoria.

El arranque fue una montaña rusa. Dotor puso a prueba los corazones malaguistas en la primera jugada del partido perdiendo la pelota al borde del área. Thiago le robó la cartera, se hizo hueco y disparó al muñeco. Fue lo único que tuvo que parar Alfonso Herrero.

El Málaga se repuso y a los diez minutos tuvo un penalti a favor. A Chupe se le vino encima todo el run run de la semana a la hora de disparar. No volverá a tirar un penalti igual de mal en su carrera. Flojo y al centro para Ryan, que no se inmutó.

A partir de ahí, con bastantes imprecisiones, el Málaga tiró de su receta habitual para buscar el gol. Muy activo en los primeros minutos por la izquierda, inédita con Salinas y Juan Cruz. Mejor el lateral que el canterano en su estreno en un once en La Rosaleda.

Circulación de la pelota asumiendo riesgos. La grada se impacientó en algún momento y cuando hubo conato de protesta Pablo Martínez encontró por dentro a Larrubia, que se giró, se metió en el área dejando atrás a un rival y tuvo que disparar con la derecha. Se le fue fuera por poco.

El Levante solo esperaba los errores en la salida del Málaga, que echó en falta algo más de Dani Lorenzo por dentro, en posiciones más adelantadas.

Los de Funes pescaron una contra iniciada por Chupe, que llevó la jugada a la derecha. Un defensa del Levante evitó que Dotor solo en el segundo palo la empujara a la red.

El Levante se estiró algunos metros antes de llegar al descanso.

Un cuarto de hora desarmado

Las indicaciones del portugués Luis Castro en el vestuario surtieron efecto. El Levante pegó un cuarto de hora atosigando al Málaga, lo desarmó, no lo dejó salir del área y le generó varias ocasiones muy claras.

Obligó a Herrero a obrar otro de sus milagros en un córner rematado a bocajarro defendido muy mal por los de Funes.

El de Loja buscó oxígeno con Izan y Joaquín y lo encontró. El Málaga se empezó a quitar la soga al cuello a la que estaba sometido.

A pesar de la impaciencia de la grada, lo hizo a base de amasar la pelota esperando que se abrieran huecos. Así encontró Herrero a Joaquín en la banda para lanzarlo a correr. El de Miraflores fue un rayo pero se la dejó demasiado atrás a Dotor, que remató con la zurda y forzado.

Joaquín durante el Málaga CF vs. Levante de Primera División. LaLiga

Antes habían entrado también Ramón y Puga -por Rafita, Salinas completó el partido-, que le dio otro brío al equipo en ataque. Dani Lorenzo se marchó sin incidencia en el partido y con amarilla. Los rivales le han cogido la matrícula al marbellí, que es quien mueve al Málaga.

El Levante cerró todas las líneas posibles esperando una contra que no llegó, como tampoco llegó el esperado gol del Málaga y la primera victoria de la temporada.

Cajuste entró en los últimos minutos rodeado de compañeros desfondados a los que le faltó energía para darle el último arreón al partido. El primer triunfo tendrá que esperar.

Ficha técnica:



0 - Málaga CF: Alfonso Herrero; Rafita (Puga, min. 67), Recio, Einar Galilea, Salinas; Larrubia, Pablo Martínez (Izan Merino, min. 59), Dani Lorenzo (Ramón Enríquez, m. 67), Juan Cruz (Joaquín, m. 59); Dotor (Cajuste, m. 86); Chupete.



0 – Levante UD: Ryan; Nacho Pérez (Toljan, m. 77), Dela, Mandi, Manu Sánchez; Enzo Bardeli (Hugo Sotelo, min. 77), Oriol Rey, Olasagasti (Requena, m. 86); Roger Brugué, Thiago (Paco Cortés, m. 77), Iván Romero (Yanis Musuayi, m. 60).



Árbitro: Luis Bestard. Amonestó a los locales Dani Lorenzo (min. 25), Rafita (m.34), Pablo Martínez (m. 46) y Puga (m. 92), y al visitante Dela (min. 70), y al técnico Luis Castro (m. 82).



Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio La Rosaleda ante 30.000 espectadores.