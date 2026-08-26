Dani Sánchez deja el Málaga CF: se va uno “de los nuestros”

Dani Sánchez durante un partido con el Málaga CF en La Rosaleda Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA Dani Sánchez y el Málaga CF ponen fin a su relación tras tres temporadas en el club. El lateral izquierdo tenía contrato hasta 2028, pero no entraba en los planes del entrenador Funes para la próxima temporada. Durante su etapa en el Málaga, Dani Sánchez disputó 66 partidos, anotando dos goles decisivos y siendo un referente en el vestuario. Su despedida fue emotiva, con una vuelta de honor en La Rosaleda y el reconocimiento de la afición, que lo considera uno de los suyos.

El Málaga CF y Dani Sánchez separan sus caminos. Se va uno de los pilares que más malaguismo ha sembrado en el vestuario en las tres temporadas que ha permanecido entre esas cuatro paredes.

El club ha anunciado el fin de la vinculación entre ambos, que arrancó en Primera RFEF y que acaba con un single dedicado al ascenso a Primera División.

En el comunicado del club no se habla en ningún momento de que las dos partes han llegado a un acuerdo para el final de su relación. De hecho, su salida se enquistó en los últimos días cuando parecía que la salida iba a ser más rápida.

El lateral izquierdo tenía una temporada más de contrato, hasta junio de 2028. Pero no entraba en los planes de Funes, a pesar de que le ha dado oportunidades en la pretemporada por las necesidades.

La realidad es que desde el mes de noviembre, cuando el de Loja llegó al banquillo, Dani Sánchez perdió casi todo el protagonismo que llegó a tener, coincidiendo con un mal momento de salud mental, como llegó a reconocer el propio futbolista.

Rafita, un extremo del Atlético Malagueño reconvertido a lateral izquierdo a pierna cambiada, dejó sin minutos tanto a Dani Sánchez como a Víctor García. Al segundo no lo renovó el club. Y al primero lo ha mantenido hasta ahora en la plantilla.

José Salinas llegó procedente del RCD Espanyol para ser titular y ahora Loren Juarros busca otro lateral izquierdo.

La trayectoria de Dani Sánchez en el Málaga, criado en el entorno de Los Corazones, desde donde salió a la cantera del Real Madrid, es una especie de pirámide.

Llegó en el verano de 2023 procedente del Numancia para ser suplente de Víctor García sobre el papel. Y es lo que ocurrió durante casi toda la temporada. Aunque Pellicer, en su política de repartir minutos, le dio cancha y al final del curso sumó 27 partidos, 17 como titular.

Pero el curso siguiente en Segunda División logró darle la vuelta a la tostada para tener mucho más protagonismo. Jugó 24 partidos, 22 como titular y anotó dos goles que le valieron cuatro puntos al Málaga.

La temporada pasada, sin embargo, su participación bajó a los 15 partidos, 6 como titular, sólo dos a las órdenes de Funes.

Pero más allá de los números, Dani Sánchez deja la función de ser pegamento para el vestuario. Es el malaguita por excelencia y, sin duda, el jugador más carismático de la caseta.

Fue el último junto a Genaro y Haitam en abandonar el Nou Stadi de Tarragona tras el milagro de Tarragona. Los tres bailaban al son un altavoz a lo largo del pasillo de los vestuarios cuando ya no quedaba nadie más.

De esa imagen solo queda Haitam. Porque Dani Sánchez dijo adiós de manera oficiosa tras el insólito final del XXXVI Trofeo Costa del Sol contra el Fulham FC.

Después de conocerse que el club le había comunicado que no entraba en los planes para Primera División y que había que buscar una salida, salió al césped tras finalizar el partido para el que no estuvo convocado y sus compañeros lo animaron a despedirse de la grada.

Lo hizo dando una vuelta de honor mientras la afición lo despedía al grito de “¡Maluma, Maluma!”, como se le conoce en el vestuario por su parecido con el cantante, y de “Es de los nuestros, Dani es de los nuestros”.

Al final, el anuncio de su salida se ha demorado más de lo esperado, pero su adiós ya es oficial.