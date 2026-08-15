La nueva Primera División con la que se encontrará el Málaga CF: así ha cambiado desde 2018

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF regresa a Primera División tras ocho temporadas, encontrando una liga con cambios importantes desde 2018. Solo cuatro equipos nuevos estarán en la categoría respecto a la temporada 2017-2018: Racing de Santander, Osasuna, Rayo Vallecano y Elche. La competición ahora cuenta con el VAR, cinco cambios por equipo, nuevo patrocinador (LaLiga EASports) y balones Puma con sensor de radiofrecuencia. El Real Madrid sigue siendo el club más laureado de Primera, mientras que el FC Barcelona ha ganado más títulos en estos últimos ocho años.

A las 19:30 horas de este sábado echa a rodar el balón en Primera División con el Deportivo Alavés vs. Getafe en el estadio de Mendizorroza. Una Primera División en la que uno de los veinte equipos será el Málaga CF.

Después de ocho temporadas de travesía, siete en Segunda División y otra en Primera RFEF, los de Juanfran Funes volverán a competir en la máxima competición nacional y en una de las ligas más potentes de Europa. Si no la que más.

Han ocurrido muchas cosas en el mundo desde entonces. Y el avance de la tecnología ha sido decisivo también en el mundo del fútbol.

Las 'máquinas' han implantado cambios en el fútbol, y aunque el Málaga ha experimentado estos cambios al jugar bajo el paraguas de la patronal de clubes de fútbol profesional, LaLiga, cuando jugó por última vez en Primera, no estaban implantados.

Sólo cuatro equipos diferentes

El Málaga sólo visitará cuatro estadios diferentes a los de la temporada 2017-2018. Por lo que el escenario no ha cambiado mucho. No estarán Eibar, Girona, Leganés y Las Palmas.

Los rivales que no estaban en Primera hace ocho temporadas son Racing de Santander, Osasuna, Rayo Vallecano y Elche.

VAR

Otra de las novedades con respecto al curso 17-18 es la implantación del VAR, que justo empezó a funcionar en la temporada siguiente, en la 18-19.

El uso de la tecnología no será sin embargo una novedad para el Málaga, ya que el sistema es igual en Segunda División.

Cinco cambios

En medio de este trayecto hubo una pandemia que trajo un cambio para quedarse. Los cinco cambios en los partidos. En la reanudación de la temporada 2019-2020 tras el parón del Covid-19 se implementó esta novedad junto con la pausa de hidratación, ya que los partidos empezaron a jugarse en pleno mes de agosto.

Nuevo naming

Cuando se hable de los partidos del Málaga, este curso se hablará de las jornadas LaLiga EASports. Es el naming actual de la competición, que era Liga Santander.

Es el patrocinador principal de la competición desde 2023.

Palmarés

El equipo más laureado de Primera División era y sigue siendo el Real Madrid CF. Entonces tenía 33 ligas en sus vitrinas y ahora tiene 36.

El FC Barcelona ha sido el que más veces ha levantado el título en estas ocho temporadas, con cuatro títulos. Es el actual campeón sumando 29 entorchados.

La otra liga en juego, la 2020-2021 que se jugó íntregamente sin público, la ganó el Atlético de Madrid, que suma 11.

Puma por Nike

El balón que rodará a partir de esta tarde será de la marca Puma. Es así desde el curso 2019-2020. Atrás quedó la marca Nike como el partner de LaLiga.

La principal novedad para este curso es que los balones llevarán un sensor de radiofrecuencia incorporado que ayudará en la toma de decisión arbitrales.

De esta forma, según el protocolo desarrollado, cada partido tendrá 14 balones conectados repartidos entre el cuarto árbitro y los recogepelotas además del de juego.

Árbitros por nombre y apellidos

La justicia en el fútbol la siguen impartiendo los árbitros. Eso sí, desde hace dos temporadas LaLiga y CTA decidieron que se conociera por su nombre de pila y el primer apellido, dejando atrás la mítica denominación a los colegiados por sus dos apellidos.

De los veinte que había en Primera División en la temporada 2017-2018, el Málaga se reencontrará con siete que siguen en activo. Llamándolos como toda la vida, son Hernández Hernández; Alberola Rojas; Gil Manzano; Munuera Montero; Sánchez Martínez; Martínez Munuera y De Burgos Bengoetxea.

Son algunos de los cambios de una liga que ya no está gobernada por Cristiano Ronaldo y Messi, sino por otros aspirantes al Balón de Oro como Lamine Yamal o Mbappé.