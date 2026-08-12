El nuevo Trofeo Costa del Sol, el Costa del Sol de siempre

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF vuelve a celebrar el Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria en La Rosaleda, enfrentándose al Fulham FC de la Premier League. El equipo malagueño se presenta ante su afición con dudas en defensa, tras las lesiones de Dotor y Calero, y con varias carencias en el centro de la zaga. El Fulham FC, dirigido por Álvaro Arbeloa en su primera experiencia como entrenador de élite, será un rival de nivel para medir al renovado Málaga CF. El evento marca el regreso del Málaga CF a Primera División y sirve como prueba antes de su debut liguero contra el Atlético de Madrid.

Hoy huele a fútbol de verano en Málaga CF. Porque regresa el trofeo de verano de esta ciudad que está de vuelta en Primera División. A partir de las 21:00 horas, se jugará el XXXVI Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria en el estadio de La Rosaleda frente al Fulham FC de la Premier League.

Una cita ineludible en los veranos para los más malaguistas, los más fiebres, pero que cogió impulso el verano pasado con la edición que midió al Málaga CF contra el Real Betis.

Es complicado pensar que La Rosaleda no presente un aspecto de prácticamente de lleno a pesar de que los abonados tienen que pasar por taquilla.

El club ha visto una oportunidad de negocio más allá de que históricamente el Costa del Sol fue el partido de presentación del equipo. Ha renombrado el evento con el nombre de Cervezas Victoria

Si se tiene como referencia la última edición del trofeo, el derbi andaluz contra el Real Betis el pasado verano, el malaguismo acudirá de nuevo en masa a Martiricos.

Y se encontrará a un Málaga que ha dejado muchas dudas en defensa durante la pretemporada. El equipo de Funes llega a la puesta de largo delante de su público lleno de carencias en el centro de la zaga.

Las noticias de las lesiones de Calero y Dotor fueron un jarro de agua fría. Especialmente la del central, fichado este verano para reforzar la zaga y dotarla de experiencia y que se puede perder un buen puñado de partidos en el arranque de la liga.

Por lo tanto, el Málaga que se presente ante su público lo hará con Einar, Recio y Otu -que ha participado en los cuatro partidos de pretemporada- como centrales sanos. Álex Pastor se está reincorporando tras un año sin jugar. Izan Merino es la otra opción para Funes a cambio de terminar de desmantelar la medular, para la que ya ha perdido a Dotor.

Con ese escenario, el once que emplee el entrenador de Loja puede servir de pista para conocer cómo se estrenará el Málaga en el Metropolitano dentro de siete días contra el Atlético de Madrid.

Enfrente estará el Fulham FC, un equipo consolidado en la mitad de la tabla en la Premier League con un valor de mercado de su plantilla de 328,80 millones de euros. La del Málaga CF ronda los 39.

A la cabeza llega Álvaro Arbeloa en su primera experiencia en los banquillos de élite después de su interinidad en el Real Madrid. El salmantino ha reclutado para su proyecto a Gonzalo García y a otro mirlo blanco como César Palacios.

Está por ver si Arbeloa apuesta por el fútbol directo que se estila en la Premier o busca imprimir un sello distinto al equipo de Craven Cottage, la pintoresca sede de este club del norte de Londres, que rezuma un fútbol antiguo.

El exdelantero del Real Madrid será uno de los atractivos sobre el césped de La Rosaleda, pero nunca por encima de los David Larrubia, Dani Lorenzo o Chupe, los líderes de un Málaga CF que se presentará de nuevo ante su público como equipo de Primera División, una categoría que exige un esfuerzo en los despachos para reforzar la zaga blanquiazul.

El Costa del Sol de siempre, el nuevo Costa del Sol, el del aroma a fútbol de verano, servirá para medir el estado de cocción de este Málaga de Primera.