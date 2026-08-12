Un contrato, Arbeloa y un avión: el insólito final del XXXVI Trofeo Costa del Sol

Las claves

Las claves Generado con IA El Trofeo Costa del Sol terminó de forma insólita tras un empate en el minuto 90 y la negativa del Fulham FC a disputar la tanda de penaltis. El entrenador del Fulham, Álvaro Arbeloa, fue expulsado tras protestar al árbitro antes del sorteo de penaltis. El Fulham alegó que la tanda de penaltis no estaba contemplada en el contrato y que un retraso les haría perder el vuelo de regreso. El Málaga CF se proclamó campeón ante la incredulidad de la grada, en una edición marcada por la polémica y el humor.

En el minuto 90, Jauregi igualó el marcador tras un penalti concedido por una mano del capitán inglés. Tras el pitido final, el entrenador del Fulham FC, Álvaro Arbeloa, se fue a hablar con Ortiz Arias y este le expulsó antes de lo que iba a ser el sorteo de la tanda de penaltis. Después, el capitán Bassey, sostuvo una larga conversación con el árbitro y, tras concluir, pidió a sus compañeros que se dirigieran a la zona de la afición visitante para despedirse y coger luego el camino de los vestuarios.

De esta forma finalizó la XXXVI edición del Trofeo Costa del Sol, la primera bajo el naming de Cervezas Victoria.

La versión difundida por el Málaga CF es que el Fulham se negó a disputar la tanda de penaltis alegando que no estaba contemplada en el contrato del torneo y que, de hacerlo, perderían el vuelo de regreso a Londres.

Más tarde, el Fulham dio su versión en la cuenta de X. Explicó que antes del choque, ambos equipos habían acordado que no hubiese lanzamiento de penaltis.

Thank you for your excellent support in Malaga this evening! 🤍



We can confirm that prior to the match, both teams agreed that there would not be a penalty shootout in the event of a draw. pic.twitter.com/E0O9I0OHqR — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 12, 2026

Un trofeo que puede acabar en empate y hay que decidir el ganador, sin penaltis. Habrá que creérselo.

Ya antes, el departamento de comunicación del Málaga CF difundió un mensaje entre la prensa explicando que Arbeloa no daría rueda de prensa. Solo algún jugador se pararía en zona mixta. Pero tras el esperpéntico final, tampoco se paró ninguno.

Con la negativa del Fulham, el Málaga CF se proclamó campeón ante la incredulidad y la guasa de la grada.

Eneko Jauregi, animado por Funes y sus compañeros, colocó otra vez el balón en el punto de penalti con el Fulham en retirada para mandarlo a la red sin nadie bajo palos y el público jaleando el cachondeo.

El Trofeo Costa del Sol, tradicionalmente utilizado como escaparate de pretemporada para el Málaga CF, volvió a sorprender en su 36ª edición.

Los malaguistas se tomaron con mucha guasa, al grito de '¡Campeones, campeones!' el desenlace insólito. Un eclipse al fútbol en toda regla.