El Ayuntamiento patrocinará al Málaga CF por 1,6 millones de euros

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga patrocinará al Málaga CF con 1,6 millones de euros para la próxima temporada. El patrocinio se realiza a través de la empresa municipal Promálaga e incluye la promoción de la marca Málaga en las camisetas de los equipos masculino, femenino y Atlético Malagueño. El acuerdo contempla también activaciones en el estadio La Rosaleda y en los canales digitales oficiales del club. La firma del convenio, por una temporada, se presentó en el Ayuntamiento con la presencia del alcalde Francisco de la Torre y representantes del club.

El Ayuntamiento seguirá siendo uno de los principales sostenes del Málaga CF más allá de los derechos de televisión que se multiplican esta temporada. El consistorio malagueño continuará siendo patrocinador principal del club con un importe de 1,6 millones de euros.

Siempre ha sido de especial interés para Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, la presencia del club en Primera División, y ha apostado fuerte por su retorno a la máxima categoría.

La primera intentona le salió rana, en la temporada 2022-2023, cuando se hizo un esfuerzo extra y el equipo acabó con los huesos en Primera RFEF.

Ahora, con el club en Primera, el Ayuntamiento sigue estando al lado del Málaga CF. Este patrocinio, tal y como informa el club en su comunicado, se hace a través de la empresa municipal Promálaga.

La presentación ha tenido lugar en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, donde el alcalde, Francisco de la Torre, ha estado acompañado por el concejal de Deportes, Borja Vivas, así como del administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, y su director general, Kike Pérez.

"El convenio incluye la ubicación de la marca Málaga en el lateral delantero de las camisetas de los primeros equipos masculino y femenino, así como del Atlético Malagueño. Asimismo, se llevarán a cabo activaciones en el Estadio La Rosaleda y en las redes sociales oficiales del club, así como en otros soportes digitales", explica el club.

El acuerdo se firma por una temporada, como viene siendo habitual entre las dos instituciones.