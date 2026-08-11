Unicaja, nuevo partner estratégico del Málaga CF hasta 2030

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja será partner estratégico del Málaga CF hasta la temporada 2029/2030 tras renovar y ampliar su colaboración. El acuerdo coincide con el regreso del Málaga CF a Primera División y refuerza la proyección y activos del club. Incluye nuevas experiencias y promociones para clientes y aficionados, mayor presencia de marca y acciones de comunicación. Unicaja participará en el Club de Empresas Málaga CF, impulsando el networking y oportunidades de negocio en la provincia.

El Málaga Club de Fútbol y Unicaja han renovado y ampliado su colaboración, coincidiendo con el regreso a Primera División. El nuevo acuerdo convierte a la entidad financiera en partner estratégico del Málaga CF hasta la temporada 2029/2030, y refuerza una alianza que permitirá desarrollar nuevas experiencias, acciones de comunicación y ventajas para clientes y aficionados.

La nueva etapa del Málaga CF en la máxima categoría del fútbol español amplía la proyección del club y refuerza el alcance de los activos asociados al acuerdo.

En este contexto, el acuerdo incorpora nuevas oportunidades de relación con clientes, una mayor presencia de marca y un amplio programa de activaciones y experiencias, consolidando la vinculación de Unicaja con el club.

Entre otras iniciativas, contempla experiencias exclusivas con jugadores, promociones y sorteos para aficionados, acciones de comunicación y activación de marca, presencia en distintos soportes físicos y digitales del club y la participación de Unicaja en el Club de Empresas Málaga CF, orientado a generar oportunidades de negocio y networking empresarial en la provincia.

Reafirmando esta unión, el Málaga CF se retroalimenta de una entidad que reafirma su compromiso con Málaga y su gente, apostando por el deporte como vía para generar valor y fortalecer la relación con la ciudadanía.