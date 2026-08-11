Málaga CF y Unicaja amplían su vinculación hasta 2030

Málaga CF y Unicaja amplían su vinculación hasta 2030 Málaga CF

Málaga C.F.

Unicaja, nuevo partner estratégico del Málaga CF hasta 2030

Ambas entidades amplían su vinculación contractual para las próximas cuatro temporadas, incorporando nuevas acciones, experiencias y ventajas para clientes y aficionados.

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Las claves

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Unicaja será partner estratégico del Málaga CF hasta la temporada 2029/2030 tras renovar y ampliar su colaboración.

El acuerdo coincide con el regreso del Málaga CF a Primera División y refuerza la proyección y activos del club.

Incluye nuevas experiencias y promociones para clientes y aficionados, mayor presencia de marca y acciones de comunicación.

Unicaja participará en el Club de Empresas Málaga CF, impulsando el networking y oportunidades de negocio en la provincia.

El Málaga Club de Fútbol y Unicaja han renovado y ampliado su colaboración, coincidiendo con el regreso a Primera División. El nuevo acuerdo convierte a la entidad financiera en partner estratégico del Málaga CF hasta la temporada 2029/2030, y refuerza una alianza que permitirá desarrollar nuevas experiencias, acciones de comunicación y ventajas para clientes y aficionados.

La nueva etapa del Málaga CF en la máxima categoría del fútbol español amplía la proyección del club y refuerza el alcance de los activos asociados al acuerdo.

En este contexto, el acuerdo incorpora nuevas oportunidades de relación con clientes, una mayor presencia de marca y un amplio programa de activaciones y experiencias, consolidando la vinculación de Unicaja con el club.

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Entre otras iniciativas, contempla experiencias exclusivas con jugadores, promociones y sorteos para aficionados, acciones de comunicación y activación de marca, presencia en distintos soportes físicos y digitales del club y la participación de Unicaja en el Club de Empresas Málaga CF, orientado a generar oportunidades de negocio y networking empresarial en la provincia.

Reafirmando esta unión, el Málaga CF se retroalimenta de una entidad que reafirma su compromiso con Málaga y su gente, apostando por el deporte como vía para generar valor y fortalecer la relación con la ciudadanía.