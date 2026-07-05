El nuevo perfil de canteranos para el Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El ascenso del Málaga CF a Primera División supone un aumento de ingresos y un mayor reto para la cantera, debido a la mayor distancia con el filial Atlético Malagueño. Loren Juarros, director deportivo, quiere un perfil de canteranos más completo y preparado para la élite, reforzando el trabajo individual y ampliando la captación de talento. La prioridad es la mejora individual de los jugadores de La Academia, por encima de los títulos, para facilitar su salto al primer equipo. El Málaga ya ha incorporado jóvenes promesas como Álvaro Artiles y Manu Mesa, apostando por nuevos perfiles desde la base.

El ascenso a Primera División del Málaga CF traerá muchos cambios. Primero el económico, que luego supondrá todo lo que venga detrás. El conjunto de Martiricos ingresará al menos 30 millones de euros más que actualmente en derechos de televisión. Con eso, el club tendrá otro margen de maniobra, pero fichajes y para potenciar otras parcelas. Pero con el ascenso, en paralelo, hay un cambio en sentido negativo, la distancia con el filial pasa de ser de dos a cuatro categorías, porque el Atlético Malagueño descendió desde Segunda RFEF y volverá a militar en Tercera. Por ello, habrá que preparar jugadores para dar un salto mucho más alto.

Ante esta situación, el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, dibujó el perfil de jugadores que intentará generar desde La Academia y las nuevas líneas de trabajo para reforzar los cimientos que sostienen el modelo que trasladó a Arraijanal desde la Real Sociedad, donde lo desarrolló con mucho éxito. La cantera, base de todo.

"Tenemos que conseguir los mejores medios para que podamos reforzar este modelo de club", fue el mensaje de Loren. "La Academia, ya lo sabéis, lo siento como algo principal, la academia en gran parte nos ha sacado de esta situación, más allá de los jugadores que han ido llegando de fuera. Eso es algo que tenemos que seguir trabajando, formamos jugadores que nos han valido desde Primera RFEF, la Segunda División y ahora la Primera División, si tenemos suerte y acierto", expuso.

"Las próximas generaciones que vengan de La Academia van a ser para la Primera División, por lo tanto tienen que venir construidos de una manera diferente, tienen que estar mucho más hechos y eso nos requiere de un modelo de captación potente, donde los malagueños van a tener siempre su primera opción, pero está claro que hay que tener abiertas las posibilidades a controlar los mercados, controlar otras zonas de captación en diferentes edades del proceso formativo que le permitan tapar esos agujeros que en La Academia"

Es una forma de protegerse de "ciertas amenazas o ciertas dudas que vas teniendo a lo largo de los años", advierte Loren Juarros, que lo argumenta. "Cuando llegan equipos de un perfil alto, a los chicos, a los padres, a los representantes, a veces les hace dudar o les hace tomar decisiones diferentes. Creo que en el club hemos sido capaces de generar el sentido de pertenencia, de compromiso, de identidad con el club", lo que a su juicio ha permitido rebajar el nivel de alerta.

"Que los chicos que están aquí, que están en la estructura del Málaga, vean la posibilidad de ser futbolistas profesionales de máximo nivel estando en el Málaga. Por lo tanto, todo eso hay que seguir alimentándolo, dando calidad de trabajo, dándole recursos, dándole calidad a los entrenadores".

Y para eso, Loren tiene una hoja de ruta clara. "El nivel de calidad del trabajo para la mejora individual de esos chicos tiene que ser un poco más agresiva y tenemos que intentar acelerar todo el proceso".

Trabajo individual con los canteranos

La forma de acelerarlo no es buscando ascensos, es haciendo un trabajo individual con los jugadores de La Academia. "La distancia entre ahora el primer equipo y el Malagueño es la que es, pero en el Atlético Malagueño se ha montado una generación nueva de chicos para llevarlos al primer equipo si hacemos las cosas bien.

Hacer las cosas bien es trabajar "a nivel individual" con cada uno de los jugadores, por lo que a Loren "nunca" le ha preocupado la categoría en la que está el filial del equipo. "El filial del equipo tiene que estar en Tercera, en Segunda RFEF o en Primera RFEF en función de que seamos capaces de que crezcan individualmente esos chicos. No montamos equipos en La Academia para ganar títulos. Lo que tenemos que hacer es hacer mejor individualmente a cada jugador".

Porque a la primera plantilla no se sube "en equipo", suben "individualidades", por lo que lo "importante" es "la mejora individual de cada futbolista".

Y para ese perfil de jugadores más hechos el Málaga ya ha iniciado el trabajo. El delantero canario Álvaro Artiles ha llegado al Atlético Malagueño procedente de la UD Las Palmas, donde jugó en el juvenil División de Honor, y hace tiempo cerró el fichaje de Manu Mesa, de la UD La Mosca, malagueño que también jugaba en el División de Honor juvenil.

Hasta ahora, Loren Juarros ha tenido pocos recursos económicos para invertir en La Academia, con un Ciudad Deportiva recién estrenada. El grifo parece que se va a abrir.