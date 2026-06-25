Ya hay diagnóstico de lesión para Murillo: ligamento lateral interno y menisco interno

Las claves

Las claves Generado con IA Diego Murillo sufre lesión en el ligamento lateral interno y menisco interno de la rodilla derecha tras el partido contra la UD Almería. El jugador estará al menos un mes y medio de baja antes de comenzar la recuperación física y perderá la pretemporada y el inicio de la liga en Primera División. Murillo será intervenido mediante artroscopia el próximo martes 30 en el Hospital Quironsalud Málaga. A pesar de la lesión, Murillo participó en las celebraciones por el ascenso del Málaga CF a Primera División.

Ya hay diagnóstico para la lesión de Diego Murillo, que se retiró entre lágrimas del UD Almería Stadium apoyado en los miembros del cuerpo médico del Málaga CF. Y la gravedad no es la que le vino a la cabeza a todo el malaguismo cuando vio la escena. Las pruebas médicas arrojan el resultado de lesión en el ligamento lateral interno y una lesión del menisco interno.

De esta forma, el jugador estárá al menos un mes y medio de baja antes de empezar trabajo de carga física. Después, tendrá que empezar la puesta a punto para volver a estar al cien por cien con el resto de sus compañeros.

Por lo tanto, Murillo se perderá la pretemporada con el equipo y el arranque de liga en Primera División previsto para finales del mes de agosto. El calendario se conocerá precisamente el 30 de junio.

Murillo se lesionó en el minuto de partido de la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División. Fue a por un balón dividido por el que también peleaban Carlos Dotor y un jugador del Almería.

Inmediatamente, Murillo se echó una mano a la rodilla y levantó la otra pidiendo asistencia médica. Fue sustituido por Adrián Niño, un cambio determinante para el devenir del partido.

Las imágenes de televisión mostraron al central con hielo en la rodilla sentado en el banquillo siguiendo el desarrollo del encuentro, algo que tranquilizó a la parroquia blanquiazul.

Después, con las precauciones necesarias, Murillo estuvo presente en todas las celebraciones por el ascenso a Primera División. Él tardará algo más en debutar en la máxima categoría que el resto de sus compañeros.

Comunicado del Málaga CF:

"Tras la lesión sufrida en la rodilla derecha en el partido frente a la UD Almería el pasado sábado 20 de junio, a Diego Murillo se le han realizado las pertinentes pruebas médicas para establecer la gravedad de su dolencia. Así, la resonancia magnética muestra una lesión en el ligamento lateral interno y una lesión del menisco interno.

El futbolista se someterá a una intervención quirúrgica consistente en una artroscopia el próximo martes 30 en Hospital Quironsalud Málaga".