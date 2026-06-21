Funes, valentía hasta el extremo para conseguir el ascenso con el Málaga CF: el cambio que le dio la victoria

Las claves

Las claves Generado con IA Funes demostró valentía y capacidad táctica en el partido clave frente al Almería para lograr el ascenso del Málaga CF. Tras la lesión de Murillo, Funes reorganizó el esquema, retrasando a Izan Merino y apostando por la entrada de Adrián Niño en lugar de un central. El movimiento táctico permitió mayor libertad ofensiva, lo que facilitó el primer gol de Chupe y complicó la defensa del Almería. Funes refrescó el centro del campo en los minutos finales y mantuvo la iniciativa estratégica que llevó al Málaga CF al éxito.

Hacer de la necesidad virtud. Vaya lección dio Funes en Almería. Cuando crujieron las costuras de la defensa del Málaga CF, con Murillo retorciéndose de dolor en el suelo y la mano en la rodilla, con el malaguismo en vilo por los gestos de dolor del central de Malagón, y con el UD Almería Stadium, todo hay que decirlo, ovacionando al futbolista blanquiazul mientras se retiraba entre lágrimas, el entrenador de Loja movió en su cabeza el tablero de ajedrez para darle jaque mate a Rubi.

Movió fichas, reorganizó el esquema del equipo blanquiazul y el resto ya es historia. En la banda calentaban varios jugadores, entre ellos Ángel Recio, hombre de absoluta confianza de Funes y además único central disponible en el banquillo. Pero también estaba calentando el que suele ser el primer cambio del Málaga, Adrián Niño.

Funes metió al delantero de Rota por Murillo, retrasó a Izan Merino y dejó el centro del campo con dos hombres, Dotor y Dani Lorenzo.

Con ese movimiento despobló el centro del campo y crecieron los espacios. Además, apostó por la salida de balón de Izan en lugar de resguardarse del poderío aéreo del Almería. Fue el movimiento perfecto.

Cinco minutos después del cambio llegó el primero de Chupe. Ahora la defensa del Almería tenía dos referencias a las que defender. Y Chupe encontró el espacio que logró ver Joaquín con maestría.

A eso hay que añadirle todo lo que dio Niño, lo que da siempre, con su movilidad y su empuje. No paró el rato que estuvo en el campo.

Más tarde Rafa refrescó el centro del campo por Dani Lorenzo con el 1-2 en el marcador, pero la idea se mantuvo. Funes sólo fue algo más conservador cerca del final cuando introdujo a Brašanac por Chupe.

Pero para entonces, ya había reventado el tablero. En realidad, empezó a reventarlo en el mes de noviembre, pocos días después de haber pedido el reingreso en el cuerpo de maestros de primaria y poner fin a su excedencia en las aulas. Ahora tendrá que esperar.