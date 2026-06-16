El descanso del guerrero antes de preparar la batalla de Almería

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF descansa este martes tras una sesión de recuperación y retomará los entrenamientos el miércoles para preparar el partido decisivo en Almería. El equipo tendrá tres entrenamientos antes del encuentro final del sábado, donde se jugarán el ascenso frente al Almería. El lunes, la plantilla realizó una actividad lúdica en The Embassy de Fuengirola tras el empate sin goles en La Rosaleda. El técnico Funes comparecerá en rueda de prensa antes de viajar a Almería, donde el equipo hará noche previa al partido.

La última batalla espera. Será el sábado a partir de las 21:00 horas en el UD Almería Stadium. No queda un malaguista que no esté contando las horas hasta ese momento. La plantilla del Málaga CF descansa este martes después de una sesión de recuperación el lunes para el miércoles arrancar los tres últimos entrenamiento de la temporada.

Después del choque de ida, tanto Funes como Dotor hablaron de la importancia de tener un día más de descanso a estas alturas de la temporada. Es lo que le ocurrió al Almería, que jugó el martes la vuelta de la semifinal contra el Castellón. El Málaga jugó el miércoles contra Las Palmas.

Funes ha dispuesto de tres entrenamientos para preparar el partido antes de que llegue el sábado.

El lunes, después de la noche del partido, la plantilla malaguista se desplazó a The Embassy, el centro de baloncesto situado en Fuengirola, para cambiar la rutina y buscar un entrenamiento más lúdico después del 0-0 en La Rosaleda.

Este martes la plantilla tendrá descanso, algo necesario a estas alturas de la temporada, que puede ayudar además a aclarar las ideas y a desconectar de toda la presión que rodeará al partido.

Será el miércoles cuando Funes se vea las caras de nuevo con los suyos para la batalla final. Serán tres entrenamientos de miércoles a viernes, antes del partido del sábado.

El técnico del Málaga CF comparecerá antes los medios de comunicación en la última rueda de prensa del curso en La Rosaleda.

Por la tarde el equipo partirá hacia Almería para hacer noche en la capital almeriense. A ver qué recibimiento le tiene preparado la afición local después de la traca en el hotel de concentración del conjunto almeriense en Málaga la noche del partido de ida.

El domingo por la mañana habrá sección de activación en el hotel como es habitual en muchos equipos y luego aguardará el último partido de la temporada. Para mal o para bien.