Málaga CF vs. UD Almería: el penúltimo escalón de una obsesión

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF se enfrenta este domingo a la UD Almería en la ida de la final del playoff de ascenso a Primera División, tras ocho años de ausencia. La Rosaleda estará llena para apoyar al equipo, reflejando la gran ilusión y conexión emocional de la afición malaguista con el club. El Almería, que terminó tercero en la liga, tiene ventaja deportiva y jugará la vuelta en casa; si la eliminatoria termina empatada, ascenderá por mejor clasificación. El Málaga confía en el talento de sus canteranos y en la fortaleza mostrada en la semifinal ante Las Palmas para intentar lograr el ascenso.

Cada hora de este domingo se le va a hacer eterna a cualquier malaguista hasta que lleguen las nueve de la noche. No se hablará de otra cosa en el bar del desayuno, debajo de cualquier sombrilla clavada en la playa; en el bordillo de cualquier piscina con los pies en remojo mientras llega la hora; en los taxis que recorren la ciudad, en los autobuses de la EMT. Alguno irá contando cada segundo del día. No faltará, a buen seguro, ninguna cábala que cumplir. Se repetirán bares del almuerzo si antes dieron suerte, la camiseta invicta, la de la suerte, habrá estado a buen recaudo esta noche, aunque caigan chuzos de punta en forma de fuego, la bufanda con la que nunca ha perdido el Málaga irá colgada de muchos cuellos. Son ocho años esperando este día en que se podrá empezar a encarrilar un sueño que se ha convertido en obsesión.

El Málaga CF afronta este domingo a partir de las 21:00 horas el primero de los dos partidos que decidirán si regresa a la élite ocho años después. Son 180 minutos (salvo prórroga en la vuelta) los que separan a la entidad blanquiazul de Primera División. Noventa de ellos se juegan esta noche en una Rosaleda abarrotada hasta la bandera para recibir al UD Almería.

El estadio de Martiricos presentará un lleno absoluto después de que se agotaran todas las localidades para una cita que ha disparado la ilusión de una ciudad entera. Dos horas antes del encuentro está previsto un nuevo recibimiento multitudinario al autobús del equipo en la recta de Tribuna, una marea blanquiazul que volverá a demostrar que el malaguismo vive uno de los momentos de mayor conexión emocional de su historia reciente.

Porque pocas veces se ha respirado un ambiente semejante en Málaga. La posibilidad de regresar a Primera División tras ocho temporadas de ausencia ha movilizado a toda una provincia que vuelve a soñar con codearse con los grandes del fútbol español. La conexión la han hecho posibles un ramillete de canteranos en un plan ideado por Loren Juarros -qué poco se habla del director deportivo- y ejecutado a la perfección por Juanfran Funes después de que Sergio Pellicer sembrara la semilla.

El rival será una UD Almería pensada para el ascenso directo, con el que coqueteó durante buena parte del campeonato. Los rojiblancos terminaron terceros en la clasificación. En las semifinales del playoff eliminaron al Castellón y ahora buscan culminar el trabajo en una final con acento andaluz.

El Málaga, por su parte, llegó a la promoción tras finalizar cuarto en la fase regular. Los de Funes superaron en semifinales a la UD Las Palmas y mantienen intacta la fe en una plantilla que ha sabido crecer en los momentos de máxima exigencia. Haitam tampoco llegará para este partido. Einar está descartado para toda la eliminatoria.

El técnico malaguista apeló en la previa al talento individual de sus futbolistas como una de las principales armas para superar la eliminatoria. La fuerza como equipo y la fortaleza mental que los suyos mostraron contra Las Palmas también servirán al Málaga para afrontar el último partido de la temporada -qué temporada- en casa.

No obstante, la ventaja deportiva pertenece al Almería. Los almerienses disputarán el encuentro de vuelta en su estadio y cuentan además con el factor clasificación. Eso significa que si la eliminatoria termina empatada tras los 120 minutos del segundo partido, el conjunto rojiblanco será el que consiga el ascenso por haber terminado por delante del Málaga en la liga regular.

El primer capítulo de la final se antoja fundamental para las aspiraciones de los de Funes. Especialmente porque, más allá un buen resultado, el Málaga tiene que llegar con las opciones intactas para la vuelta. El de Loja aventura una eliminatoria con muchos goles.

En liga, el Málaga ganó 2-1 en La Rosaleda y cayó 3-2 en el UDA Stadium. Lo que pasó tras el final del choque está marcado a fuego en la plantilla malaguista.

El encargado de dirigir el encuentro será Salvador Lax Franco. El colegiado murciano ya arbitró esta temporada el empate entre Málaga y Granada en La Rosaleda, un encuentro que finalizó con reparto de puntos (2-2).

La historia espera al final del camino. Ocho años después del descenso, el Málaga vuelve a encontrarse a las puertas de Primera División. La ciudad ya ha hecho su parte. Ahora le toca al equipo dar el primer paso de los dos que quedan para completar el regreso más deseado. "Es una obsesión", como repite una y otra vez el malaguismo cada partido. Como cantará y cantará esta noche.