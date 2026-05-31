LAS CLAVES
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Las Palmas, rival del Málaga CF en la semifinal del playoff
Con la clasificación cerrada por la parte alta, el Málaga ya conoce su rival para el playoff. Los de Funes se medirán al UD Las Palmas con la vuelta en el estadio de La Rosaleda.
La otra semifinal será CD Castellón vs. UD Almería, con los indálicos jugando de locales la vuelta.
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La crónica: 0-2 | El Málaga CF hace los deberes en Zaragoza y jugará el playoff de ascenso a Primera División
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Final (0-2). El Málaga CF es equipo de playoff de ascenso
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Obon evita el tercero de Chupe
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Cinco minutos de descuento
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¡Movilla, presente en el partido, busca al portador de una camiseta mítica!
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Real Zaragoza vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-2
85' Está ganando el Málaga con poco en Zaragoza. Le está faltando intensidad. Pero el conjunto local sigue sin ofrecer absolutamente nada. 15 disparos a 2 a favor del conjunto malaguista.
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Otro doble cambio en el Málaga
83' Se van Puga y Larrubia y entran Víctor García y Ramón. De esta forma, todos los jugadores del Málaga pasan limpios de tarjetas al playoff.
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Efecto inmediato de la entrada de Adrián Niño
79' Ocasión y penalti provocado por Adrián Niño nada más entrar al campo. Acertó con el cambio Funes.
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¡Goooooooool de Chupe!
77' Lo lanzó al centro de la portería engañando a Obon. Chupe suma ya 24 goles esta temporada y el Málaga acaricia el playoff de ascenso a Primera División.
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Penalti a favor del Málaga
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Se revisa posible penalti a favor del Málaga
73' Saidu trabó a Niño por detrás y le están explicando la jugada a Palencia Caballero.
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Obon detiene la ocasión de Adrián Niño
72' Pase en profundidad para Niño, que forcejeando con un rival saca un disparo y Obon, que entró en el descanso, la mandó a córner.
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Doble cambio en el Málaga
70' Circulación muy lenta del Málaga. Así no puede progresas y crear peligro.
Doble cambio: se van Izan Merino y Dani Lorenzo y entran Rafa y Adrián Niño.
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Real Zaragoza vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-1
65' Ha marcado el Almería y ha empatado el Eibar. El Málaga ahora mismo sería cuarto. En Zaragoza, al Málaga le sigue faltando decisión para ir a cerrar el partido.
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Real Zaragoza vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-1
60' Pues no está bien el Málaga, no tiene la pelota y el partido está más abierto. Sin sufrimiento para los de Funes. Pero necesitan tener más balón para controlar el juego.
Se marcha Joaquín y entra Aarón Ochoa.
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¡Perdonó Chupe el segundo!
57' Larrubia pone a Dotor a correr por la derecha, y el madrileño la pone al segundo palo. El 9 no resolvió bien y la mandó fuera.
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Real Zaragoza vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-1
55' Posesiones más largas del Málaga, que pisa menos el área. El juego ha estado más de un minuto parado por el golpe a Joaquín.
54' Se duele Joaquín en el suelo por una entrada de Cuenca, que vio amarilla por levantar demasiado la pierna.
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Real Zaragoza vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-1
50' Se ha estirado algo más el Zaragoza en el inicio de la segunda mitad.
47' Córner muy mal sacado por Joaquín al segundo palo. Se le fue larguísimo.
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Empieza la segunda parte en Zaragoza