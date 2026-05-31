Movilla busca a una malaguista que vestía su camiseta en La Romareda: "Si me contacta, le regalo una oficial"

Las claves

Las claves Generado con IA José María Movilla detectó en la grada de La Romareda a una aficionada con su camiseta del Málaga CF y dorsal 7 durante el partido Zaragoza-Málaga. El exfutbolista hizo un llamamiento en redes sociales para localizar a la seguidora y ofrecerle una camiseta oficial suya del Málaga como regalo. La imagen y el mensaje de Movilla se han hecho virales entre las aficiones de ambos equipos, buscando identificar a la protagonista. Movilla es recordado como pieza clave en el doble ascenso del Málaga a Primera y por sus éxitos posteriores en el Real Zaragoza.

El fútbol tiene memoria, y la afición del Málaga no olvida a quienes defendieron sus colores. Durante la retransmisión del partido entre el Real Zaragoza y el Málaga CF en La Romareda —un duelo en el que los andaluces se juegan el acceso al playoff de ascenso a Primera—, una imagen de la grada llamó la atención de uno de los futbolistas que pasó por ambos vestuarios: José María Movilla.

El centrocampista madrileño, que defendió la elástica blanquiazul entre 1997 y 2001, compartió en su cuenta de X (antes Twitter) una captura de la televisión por la que seguía el encuentro. En ella se ve, de espaldas, a una aficionada entre el público con una camiseta clásica del Málaga CF y, en la espalda, su dorsal '7'.

Sorprendido por el homenaje retro en un partido que medía a sus dos exequipos, el exfutbolista lanzó un llamamiento público para localizar a la espectadora y prometerle un regalo: "Viendo el partido del @RealZaragoza - @MalagaCF he visto esta imagen. Si se pone en contacto conmigo esta señora le regalo una camiseta mía oficial del Málaga", escribió.

Viendo el partido del @RealZaragoza - @MalagaCF he visto esta imagen. Si se pone en contacto conmigo esta señora le regalo una camiseta mía oficial del Málaga. pic.twitter.com/tUsrsseb6H — Jose Maria Movilla (@JMMovilla) May 31, 2026

El mensaje no ha tardado en hacerse viral entre las dos aficiones para intentar dar con la protagonista. Habrá que ver si esta vez la magia de Twitter funciona.

El nombre de Movilla remite al fútbol de finales de los 90 y principios de los 2000. Llegó a un Málaga de Segunda B y fue una de las piezas clave del doble ascenso consecutivo que devolvió al club a Primera División, donde se le recuerda como el motor de un equipo inolvidable. Después, tras su etapa en el Atlético de Madrid, recaló en el Real Zaragoza, club con el que vivió sus mayores éxitos en dos etapas distintas: la Copa del Rey de 2004 ante el Real Madrid de los Galácticos y la Supercopa de España de ese mismo año.