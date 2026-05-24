El Málaga CF pone a la venta su nueva camiseta 2026/27 con guiños al escudo y la historia de la ciudad

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF ha puesto a la venta la nueva camiseta oficial para la temporada 2026/27, disponible desde el 24 de mayo en la Tienda Oficial de La Rosaleda y online. La camiseta, fabricada por hummel, presenta un diseño clásico con cuello retro e incorpora escamas de boquerón como homenaje a la identidad malagueña. El color principal recupera el celeste histórico del CD Málaga de los años 80, muy apreciado por la afición. Incluye detalles de doble franja verde y morada en cuello y mangas, inspirados en la bandera y escudo de la ciudad.

El Málaga Club de Fútbol ha puesto a la venta este domingo 24 de mayo, en la previa del Málaga-Racing, la camiseta oficial de la temporada 2026/27, una equipación para que la afición luzca los colores malaguistas en un partido clave.

Los aficionados malaguistas que quieran hacerse con la nueva camiseta ya pueden adquirirla desde las 15:30 horas de este domingo en la Tienda Oficial de La Rosaleda y a través de la tienda online oficial del club.

Quienes prefieran pasarse por la tienda de calle Larios deberán esperar hasta el lunes 25 de mayo a partir de las 10:00 horas. Por el momento, la equipación solo está disponible en talla adulto, aunque las tallas infantiles llegarán próximamente.

La nueva equipación, fabricada un año más por el patrocinador técnico hummel, apuesta por una estética de inspiración clásica con cuello y corte retro.

Nueva equipación.

El elemento más llamativo y original es sin duda la presencia de escamas de boquerón estampadas en la tela. El boquerón, símbolo gastronómico y sentimental de Málaga por antonomasia, convierte así la camiseta en un tributo directo a la identidad de la ciudad y de su afición.

El tono azul principal de la equipación no es casualidad. El club ha recuperado el celeste del histórico CD Málaga de los años 80, una de las tonalidades más queridas y reconocibles de la memoria colectiva blanquiazul.

La equipación reserva otros dos guiños a Málaga en el cuello y en las mangas: una doble franja verde y morada, directamente tomada de la bandera y el escudo de la capital. El verde se sitúa en la manga derecha y el morado en la izquierda.