La derrota en Almería deja buenas sensaciones pero mala resaca en el Málaga CF: bajas y el ascenso más lejos

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF dio una buena imagen pese a perder ante el Almería, recuperándose de un 2-0 en contra e igualando el marcador antes de caer en el último minuto. La derrota complica la lucha por el ascenso directo, dejando al Málaga quinto en la tabla con 60 puntos, empatado con Burgos y Las Palmas, y por detrás de Castellón, Deportivo y Almería. El equipo afrontará el próximo partido ante el Castellón con importantes bajas en el centro del campo: Rafa Rodríguez y Ramón, sancionados, además de Dani Lorenzo y Juanpe, lesionados. Ramón fue expulsado tras el partido por participar en una tangana, lo que agrava los problemas de efectivos para el técnico Juanfran Funes de cara a la recta final de la temporada.

El Málaga CF dejó una buena imagen en Almería a pesar de la derrota in extremis en el derbi andaluz. La forma de reponerse a un 2-0 injusto y la de ir a por más una vez conseguido el empate le ha servido para ganarse todos los elogios y para demostrar que no ha dicho su última palabra.

Pero con los números en la mano, la situación se le ha complicado al equipo de Juanfran Funes, que aguanta en la zona de playoff antes de un duelo contra otro rival directo como el CD Castellón, en el que acumula dos bajas más en el centro del campo.

Una vez cerrada la jornada la noche del lunes con la victoria del Deportivo de La Coruña, el Málaga cierra la jornada 36 en quinta posición con 60 puntos, uno menos que el Castellón y tres menos que los gallegos y Almería. El conjunto andaluz es segundo en ascenso directo.

Con los 60 puntos está empatado con Burgos y Las Palmas, séptimo clasificado y fuera del playoff de ascenso. A ambos le tiene ganado el goalaverage. Por arriba también se lo tiene ganado al Dépor e igualado con el Almería. Esa fue la penúltima muesca del partido.

El sábado tiene la oportunidad de dejar atrás al Castellón en caso de victoria y también está en juego el goalaverage particular entre ambos. En la primera vuelta los de La Plana ganaron 2-1 remontando en el descuento del partido.

Si la penúltima muesca del choque contra el Almería fue el 3-2 definitivo que dejaba al Málaga sin puntos y además igualaba el goalaverage, la primera fue la quinta tarjeta amarilla a Rafa Rodríguez.

La última, la expulsión de Ramón una vez finalizado el partido por formar parte de una tangana entre jugadores de ambos equipos. La actitud de los jugadores del Almería no sentó bien en la plantilla blanquiazul, como dejó entrever Adrián Niño en declaraciones a la televisión al final del choque.

Y el que peor parte se llevó fue el capitán del Málaga, Ramón, que no podrá estar contra el Castellón.

Así reza el acta de González Esteban: "En el minuto 90+9, el jugador (6) Enriquez Rodríguez, Ramón fue expulsado por el siguiente motivo: una vez finalizado el partido, pero en el terreno de juego, por encararse con un contrario, empujándole con fuerza, generando con ello un conflicto multitudinario entre ambas plantillas".

Por lo tanto, tras dos apariciones consecutivas en el césped, Ramón tendrá que volver a parar, pero en una situación diferente. Su presencia en el campo, más que para ir rodando, era imprescindible para un centro del campo sin efectivos.

De esta forma, Rafa y Ramón se unen a las bajas de Dani Lorenzo y Juanpe, por lo que las opciones de Funes se reducen considerablemente. Izan Merino, Dotor, Ochoa y Brašanac son las armas que tiene el de Loja para armar el centro del campo.

Con eso tendrá que buscar mantenerse en la pelea por el ascenso a Primera División. Hasta ahora, el Málaga ha mostrado con creces resiliencia.