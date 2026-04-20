Cinco detenidos por los incidentes previos al derbi andaluz entre el Málaga y el Almería

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por los incidentes previos al derbi entre Málaga CF y UD Almería, cuatro de ellos ultras malaguistas y uno vinculado a la hinchada almeriense. El encuentro fue considerado de alto riesgo, con refuerzo de agentes antidisturbios y apoyo aéreo, lo que permitió una rápida actuación policial en los disturbios. Los altercados se concentraron en la rotonda del Fondo Sur durante la llegada de los autobuses, con enfrentamientos, uso de material pirotécnico y lanzamiento de objetos. Uno de los detenidos, aficionado de la UD Almería, perdió el conocimiento y fue trasladado al hospital; algunos seguidores del Málaga denunciaron abuso policial y se les pidió quitarse la camiseta del equipo.

La Policía Nacional ha arrestado a cinco personas por su presunta participación en los disturbios ocurridos este domingo en los alrededores del Estadio de los Juegos Mediterráneos, en la previa del partido entre el Málaga CF y la UD Almería. Entre los detenidos hay cuatro aficionados vinculados al sector ultra malaguista y uno relacionado con la hinchada almeriense.

Fuentes de la Comisaría de Almería han señalado que el encuentro estaba considerado de alto riesgo, lo que motivó un refuerzo del dispositivo de seguridad con agentes de la Unidad de Intervención Policial y apoyo aéreo, además del operativo habitual.

La identificación previa de seguidores conflictivos permitió una actuación rápida de los agentes y la detención de los implicados. Está previsto que este lunes se formalicen las diligencias antes de que los arrestados pasen a disposición judicial.

Los momentos más tensos se concentraron en la rotonda del Fondo Sur, durante la llegada de los autobuses de los equipos. Allí, efectivos antidisturbios redujeron a un joven que ofrecía, dicen, "resistencia", en una escena marcada por la tensión y la intervención policial directa.

Para contener la situación, los agentes establecieron un perímetro de seguridad y utilizaron sus defensas ante una multitud que respondía con "insultos y gritos". La presencia de bengalas y material pirotécnico redujo la visibilidad, en un entorno donde también intervinieron vigilantes de seguridad privada.

La falta de control en los accesos facilitó que aficionados de ambos equipos coincidieran en el mismo punto, lo que derivó en enfrentamientos. Según medios locales, el ambiente festivo inicial degeneró en momentos de pánico, con "personas huyendo ante el lanzamiento de botellas, piedras y otros objetos". Si bien, algunos aficionados malaguistas confirman en este periódico que lo peor fue "el abuso policial".

La policía se ha cargado a uno. En esto no hay colores, vaya cerdada. Lanzmai nro de botellas y de todo al bus y a los malaguistas se está liando gorda pic.twitter.com/wL7Tx3fSjB — Pablo Muñoz (@pablomc) April 19, 2026

En el transcurso de la intervención, uno de los detenidos, seguidor de la UD Almería, perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital, como se recoge en un vídeo viral en redes sociales. Algunos aficionados del Málaga CF aseguran que en algunos momentos de la jornada, desde seguridad se les pidió quitarse la camiseta del Málaga para evitar males mayores. Un aspecto que califican de "bochornoso".