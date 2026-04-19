UD Almería vs. Málaga CF, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el derbi andaluz UD Almería

Las claves

Las claves Generado con IA UD Almería y Málaga CF se enfrentan este domingo 18 de abril a las 21:00 en el Almería Stadium, en un derbi andaluz clave de Segunda División. El Málaga CF es 4º con 60 puntos y el Almería 3º con 61, ambos en la lucha directa por el ascenso a Primera División. Si el Málaga gana, se colocará en puesto de ascenso directo a la espera del resultado del Deportivo de La Coruña vs. Mirandés. El partido se podrá ver en las plataformas de pago que emiten LALIGA TV HYPERMOTION, además de en Ten TV y otras compañías.

El Málaga CF visita el UD Almería Stadium en la jornada 36 de Segunda División. Duelo de rivalidad andaluza que dará comienzo este domingo a partir de las 21:00 horas de la noche.

El partido podrá verse a través de las plataformas de pago que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El cuadro malaguista, 4º con 60 puntos en puesto de playoff de ascenso, se enfrenta a un conjunto rojiblanco 3º con 61 puntos, los mismos que el RC Deportivo, segundo clasificado antes de empezar esta jornada en plaza de ascenso directo. 2-0 | El Málaga CF derrota con autoridad a Las Palmas y presenta todas sus credenciales al ascenso El árbitro del partido será el vizcaíno Jon Ander González, escoltado en el VAR por el madrileño David Gálvez.

Funes recupera para el centro del campo a Izan Merino tras cumplir un partido de sanción. Si el Málaga consigue la victoria dormirá en ascenso directo a la espera de que se cierre la jornada el lunes con el Deportivo de La Coruña vs. Mirandés. El rival

El Almería llega a la cita obligado a ganar tras el varapalo en El Sardinero, donde cayó por 5-1 contra el líder. Fue un serio correctivo para los de Rubí.

Además, para este partido tiene la baja de Dion Lopy, que vio la roja directa contra el Racing. El senegalés es un bastión en el centro del campo rojiblanco.

Fecha y hora del UD Almería vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el UD Almería y Málaga CF se disputa este domingo 18 de abril de 2026 a las 21:00 horas en el Almería Stadium.

Dónde ver el partido UD Almería vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el UD Almería vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.