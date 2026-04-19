75' ¡PERDONA EL MÁLAGA EL EMPATE! Joaquín remató el centro de Ochoa y se estrella en la defensa. Estaba solo.

74' Perdona Arribas sólo delante de Alfonso. Remató con la derecha, que no es la suya. Pudo castigar muy caro el error de Murillo.

72' Córner a favor del Málaga. La puso Rafita y Andrés la mandó a córner. Lo saca sin problemas el Almería.

72' Doble cambio en el Almería. Se van Horta y Arnau y entran Guedes y Baptistao.