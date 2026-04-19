LAS CLAVES
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Muchas gracias y buenas noches
Esto ha sido todo una jornada más desde EL ESPAÑOL de Málaga. Esta, con mal sabor de boca para el equipo blanquiazul.
Muchas gracias por seguir el partido con nosotros. Buenas noches y hasta la próxima.
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La crónica: el Málaga cae de forma cruel en Almería
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Final del partido. Derrota del Málaga CF (3-2)
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Anulado el gol de Chupe por fuera de juego
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¡Gol del Almería!
90' Empata Baptistao de cabeza en el segundo palo. Jugada del Almería por la izquierda, con Izan y Dotor cojos corriendo para defender. Morci la puso al segundo palo y el delantero brasileño le gana la partida claramente a Rafita.
Seis minutos de descuento.
Entra Ramón y se marcha Dotor.
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Córner a favor del Almería
90' Córner a favor del Almería
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¡GOOOOOOOOOL DEL MÁLAGA!
84' Golazo de Haitam marca de la casa. Recibe en la derecha, recorta para dentro y la pone al otro palo imposible para Andrés. Cuantísima clase tiene Haitam.
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¡Arriba Niño!
83' Saque de banda rápido que se lleva Chupe y cede a Niño dentro del área, que la manda arriba por poco.
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Doble cambio en el Málaga
82' Se van Joaquín y Montero y entran Einar y Haitam.
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UD Almería vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-1
80' El Almería para el ritmo del juego porque el Málaga estaba haciendo daño con Ochoa entre líneas.
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¡Perdona Joaquín el empate!
75' ¡PERDONA EL MÁLAGA EL EMPATE! Joaquín remató el centro de Ochoa y se estrella en la defensa. Estaba solo.
74' Perdona Arribas sólo delante de Alfonso. Remató con la derecha, que no es la suya. Pudo castigar muy caro el error de Murillo.
72' Córner a favor del Málaga. La puso Rafita y Andrés la mandó a córner. Lo saca sin problemas el Almería.
72' Doble cambio en el Almería. Se van Horta y Arnau y entran Guedes y Baptistao.
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UD Almería vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-1
70' Busca el empate el Málaga. Joaquín ahora entra por la derecha. Dotor baja a buscar el balón.
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¡¡¡¡Goooool del Málaga!!!
67' Golazo de Adrián Niño desde fuera del área. Vuelve al partido el Málaga. Galopada de Aarón, que se le da a Niño, que controla, se la acomoda y no se lo piensa desde lejos. Golazo del de Rota.
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UD Almería vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 2-0
65' Demasiado premio para el Almería en un choque muy igualado. Tiene que remar mucho el Málaga para sacar algo positivo.
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Doble cambio en el Málaga
64' Antes del gol estaban preparados los dos cambios, que ya llegan tarde. Se marchan Dorrio y Rafa y entran Ochoa y Niño.
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El segundo del Almería
63' Doblete de Embarba. Tras un disparo de Arribas repelido por Murillo, la pelota le cae a la izquierda a Álex Muñoz, que la cede atrás a Embarba y remata igual que en el primer gol.
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UD Almería vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-0
60' El juego se ha vuelto loco después del gol. A ver cómo sale de esta el Málaga, que estaba bien en el partido.
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¡Ocasión de Rafa!
56' Paradón de Andrés en el primer palo al disparo seco de Rafa. Se ha vuelto loco el partido.
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¡Doble paradón de Alfonso!
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¡La que ha fallado Joaquín!
53' Tras una cabalgada extraordinaria por la izquierda, se plantó sólo delante de Andrés y la muñeco. Estuvo egoísta porque tenía solo a Dorrio para empujarla. Eso no se puede perdonar.