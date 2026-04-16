El Málaga CF puede asaltar el ascenso directo en Almería: ¿qué tiene que pasar?

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF se enfrenta al UD Almería en un partido crucial para sus aspiraciones de ascenso directo, estando a solo un punto por debajo en la clasificación. Una victoria permitiría al Málaga adelantar al Almería y dormir en segunda posición, trasladando la presión al Deportivo de La Coruña, que juega el lunes. El Málaga ya ha vencido al Almería en la primera vuelta y ganaría el golaveraje particular si repite triunfo en esta jornada. El equipo blanquiazul atraviesa un calendario exigente, enfrentándose próximamente a rivales directos como CD Castellón y Eibar.

El Málaga CF afronta el domingo un partido trascendental en su pelea por el ascenso directo, que es por eso por lo que puede pelear este equipo en función de los números actuales. La visita al UD Almería puede valer para dejar en el camino a otros de los rivales directos... y dormir segundo en la tabla.

El conjunto blanquiazul es cuarto clasificado con 60 puntos y el Almería tercero con 61. El Dépor es segundo también con 61, pero juega el lunes. Por lo que una victoria en el UD Almería Stadium dejaría a los de Funes segundos al menos durante más de 20 horas y trasladaría la presión a Riazor, donde los gallegos reciben al Mirandés, apurando sus últimas balas para la salvación.

Si el Dépor no gana, el Málaga cerraría la jornada en posiciones de ascenso directo, no sólo de forma momentánea la noche del domingo.

La victoria no solo supondría adelantar al conjunto de Rubi, construido para ascender a Primera, con el pichichi de la categoría, Sergio Arribas, y con el exmalaguista Nelson Monte. También le valdría al Málaga para ganarle el golaveraje particular al conjunto rojiblanco.

En el partido de la primera vuelta, el Málaga se impuso 1-2 al conjunto almeriense con goles de Dani Lorenzo y Chupe.

Ya se lo tiene ganado al Deportivo de La Coruña, al Burgos y al UD Las Palmas de los equipos de la zona alta. Tiene que recibir al Castellón y al Racing de Santander todavía.

El último precedente del Málaga en el estadio del Almería es el 2-2 de la temporada pasada después de ir 2-0 en contra. Dani Sánchez y Antoñito Cordero anotaron los goles blanquiazules.

De conquistar la victoria, sería la primera noche que el Málaga durmiese en ascenso directo esta temporada. Ya ha dejado pasar alguna opción.

De todas formas, ya le ha dado la vuelta a la tortilla y de no tener colchón para mantenerse en el playoff, a mirar otra vez hacia arriba para encaramarse en una de las dos primeras posiciones.

El Málaga atraviesa actualmente la parte más dura del calendario, ya que además de Almería, también se mide en las siguientes jornadas a dos rivales que pelean por estar arriba, el CD Castellón en La Rosaleda y una visita a Ipurúa el 2 de mayo para medirse al Eibar, el último a sumarse la fiesta por el ascenso a Primera División.