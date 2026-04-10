Málaga CF vs. UD Las Palmas, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

El Málaga CF apuesta por el negro de la noche de Leeds para su camiseta 'Legado' Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA Málaga CF y UD Las Palmas se enfrentan este sábado 11 de abril a las 18:30 en La Rosaleda, en la 35ª jornada de Segunda División. Ambos equipos llegan igualados a puntos (57) y ocupan posiciones de playoff de ascenso, con Las Palmas por delante por diferencia de goles. El Málaga jugará con una equipación 'retro' negra que recuerda a la utilizada en la Copa de la UEFA a principios de los 2000. El partido se podrá ver en LALIGA TV HYPERMOTION y plataformas como DAZN, Prime Video, Zeber y Finetwork.

El Málaga CF se enfrenta al UD Las Palmas, en La Rosaleda, en la 35ª jornada liguera de Segunda División. El encuentro dará comienzo este sábado a partir de las 18:30 horas de la tarde.

El partido podrá verse a través de las plataformas de pago que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El cuadro blanquiazul, 6º en la tabla con 57 puntos en posiciones de playoff de ascenso, recibe a un conjunto canario con los mismos guarismos y cuarto en la tabla por la diferencia de goles. La jornada estará marcada por el aspecto de los equipos, tanto de Primera como de Segunda División. La Liga ha escogido esta fecha para hacer una jornada 'retro' y el Málaga lucirá de negro, con una equipación que emula a la que utilizó el club en la Copa de la UEFA de principios del siglo XXI, la del Málaga de Darío Silva y Dely Valdés. Llega la jornada 𝐑𝐄𝐓𝐑𝐎 a casa 🔜#MálagaLasPalmas pic.twitter.com/DPwcp8Yt3z — Málaga CF (@MalagaCF) April 6, 2026

Carlos Dotor, jugador del Málaga CF: "Vine para volver a sentirme jugador y lo estoy consiguiendo" Funes tendrá que recomponer el centro del campo por las bajas de Dani Lorenzo e Izan Merino. Carlos Dotor está entrenando con sus compañeros y estará disponible, pero entre algodones. La gran incógnita es Larrubia. Desde el club se está jugando al gato y al ratón con el de La Luz. Durante la semana se habló de una lesión en el escafoide pero en Martiricos ni confirman ni desmienten. Todo apunta a que está lesionado y no está en condiciones para jugar, pero puede entrar en la convocatoria. El rival

El conjunto canario está igualado con el Málaga en la tabla y está llegando en un buen momento al tramo más decisivo de la competición.

El hombre más peligroso de los de Luis García es Jesé, que ha conseguido tener minutos de continuidad y juego y además está inspirado de cara al gol. Ya lleva siete en la competición.

El equipo canario es el menos goleado de la categoría. Funes advirtió en la previa tanto de esa dificultad como de la de quitarle la pelota.

Fecha y hora del Málaga CF vs. UD Las Palmas a de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el UD Las Palmas se disputa este sábado 11 de abril de 2026 a las 18:30 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el partido Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Málaga CF vs. UD Las Palmas de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.