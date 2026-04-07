Clasificación de Segunda División: El Málaga CF pierde el colchón y ya no mira al ascenso directo LaLiga

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF acumula trece jornadas seguidas en posiciones de playoff, pero no ha logrado entrar en las plazas de ascenso directo. Tras la jornada 34, el Málaga empata a 57 puntos con Deportivo, Las Palmas, Burgos y Castellón, formando un grupo muy igualado. El Almería y el Racing de Santander lideran la clasificación con 61 y 62 puntos respectivamente, alejando al Málaga del ascenso directo. En las últimas ocho jornadas, el Málaga deberá enfrentarse a varios de sus rivales directos para asegurar su puesto en el playoff.

El Málaga CF acumula trece jornadas consecutivas en posiciones de playoff de ascenso, aunque en ese tramo no ha logrado pisar ninguna de las dos primeras plazas que dan derecho al ascenso directo. Sin duda, una situación que se hubiera firmado a principios de la temporada.

Pero al conjunto blanquiazul se le ha acabado el colchón que le ha permitido vivir en la zona noble durante casi dos meses. Para continuar ahí, tiene que volver a ganar.

Los resultados de la jornada 34 dejan al Málaga lejos de las dos primeras plazas, que ya no tiene a tiro de un partido, y lo incluyen en el 'pelotón' de los 57 puntos, formado por cinco equipos, incluido su próximo rival, el UD Las Palmas.

El empate en La Coruña dejó tanto al Málaga como al Dépor con 57, y con los mismos números finalizaron la jornada la UD Las Palmas, el Burgos CF y el CD Castellón. Ocupan las plazas del tercero al séptimo.

Y por detrás llega el SD Eibar, con 54 puntos y en racha de resultados positivos que lo han sacado de la parte baja para acechar el playoff de ascenso en octava posición.

Lo que tiene el Málaga ahora mismo a tiro es el ascenso directo. Puesto que el Almería ocupa la segunda posición con 61 puntos y el Racing de Santander es líder con 62.

Está claro que el grupo de cabeza está más que definido y que el Racing de Santander resiste en las posiciones de ascenso directo, pero el Málaga CF afronta las ocho últimas jornadas con apretado y por decidir.

Será una situación en la que se tiene que manejar a partir de ahora los de Funes, que se tienen que medir a prácticamente todos sus compañeros de viaje en las últimas jornadas de la competición.

Clasificación de Segunda División 2025-2026