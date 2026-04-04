1-1 | El Málaga muere y resucita en Riazor

Adrián Niño, autor del gol del Málaga CF en Riazor contra el Dépor LaLiga

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF rescató un punto en Riazor ante el Deportivo de La Coruña tras igualar 1-1 en un partido muy disputado. El equipo malagueño mostró signos de agotamiento físico y afrontó bajas importantes como la de Dani Lorenzo, además de la suspensión de Izan Merino para el próximo partido. Adrián Niño anotó el gol del empate para el Málaga cinco minutos después de que Mulattieri adelantara al Dépor. El Málaga sumó su octavo partido consecutivo sin perder y se mantiene en puestos de playoff.

El Málaga CF vivió un calvario en Riazor y terminó resucitando, un día antes de lo que dicen las Sagradas Escrituras, para rescatar un punto contra el Deportivo de La Coruña en una tarde en la que empiezan a vérseles las costuras -físicas de algunos jugadores-, pero también en la que no pierde su espíritu competitivo.

Después de sufrir el acoso y el gol del Dépor, imponente durante algunos minutos, el conjunto blanquiazul encajó el golpe de la mejor manera, respondiendo primero y perdonando después para demostrar de la madera de la que está hecho.

Con la mala noticia de la baja de Dani Lorenzo sobrevolando, con el cambio de Larrubia con muchos minutos por delante, y la quinta amarilla a Izan Merino que le impedirá estar en la cita contra Las Palmas en La Rosaleda, el Málaga empieza a dar síntomas de agotamiento en el tramo decisivo de la temporada.

Entre las luces, la vuelta al terreno de juego del capitán, Ramón, que entró con el marcador en contra.

Pero son ocho jornadas sin perder, y eso es una dinámica a la que se acostumbra el equipo y sabe convivir con ella.

Funes tiró de Juanpe y adelantó a Izan Merino, y mantuvo a Rafita en el lateral izquierdo. No hubo más novedades.

Lo que sí hubo fue respeto mutuo en el verde Riazor, soleado como si de una tarde malagueña de primavera se tratara.

A los puntos ganó el Dépor en los primeros cuarenta y cinco minutos, porque hizo trabajar a Alfonso Herrero, pero la igualdad fue máxima en la primera mitad.

El Málaga dio la segunda versión consecutiva de un equipo incapaz de hacerse con la pelota. No logró tenerla en la primera mitad. Pero sostuvo al Dépor, llevado en volandas por Riazor.

Ayudado, eso sí, por un fuera de juego que pronto dejará de serlo. Stochkov batió por debajo de las piernas a Alfonso Herrero, pero tenía el codo adelantado cuando arrancó para recibir la pelota.

Todo se quedó en el aire para la segunda mitad.

Juanpe durante el Deportivo de La Coruña vs. Málaga CF de Segunda División LaLiga

Con el paso de los minutos, el Dépor fue aculando al Málaga en su área, que en algún escarceo estrelló una pelota en la cruceta. Un disparo de Joaquín cogió vuelto tras rebotar en una pierna rival y bajó para estrellarse en la esquina.

Pero el Dépor llegaba por los dos lados, acumuló saques de esquina y el Málaga no sabía cómo ponerle coto al dominio local. Antonio Hidalgo tiró del comodín de Yeremay, entre algodones, y de Mulattieri, que primero avisó.

Después fue Yeremay el que superó a Alfonso Herrero y Rafita sacó la bola casi en la línea. Después fue cuando llegó la ocasión contada de Joaquín.

Pero no había manera de parar al Dépor. Para eso tuvo que recibir un golpe que parecía mortal por lo visto sobre el césped.

Pero fue como si le quitaran la losa al sepulcro. Un balón a la espalda de la defensa retrató la mala colocación de Javi Montero, incapaz de llegar a la pelota que recogió Mulattieri para plantarse sólo delante de Alfonso.

El meta ha perdido la santidad en las últimas semanas y sólo tocar el remate, pero no interceptarlo. La bola entró llorando. Era el minuto 74 y cuando fueron a buscar al Málaga a la tumba los de Funes ya volaban en busca del empate.

Funes reaccionó rápido con un triple cambio. Ramón, Rafa Rodríguez y Adrián Niño por Izan, que había visto la quinta amarilla, Juanpe y Larrubia -un síntoma de cómo está llegando el de La Luz-. Antes entró Dorrio por Ochoa.

Se volcaron y cinco minutos después llegó el empate. Adrián Niño remató solo con el interior de su pie derecho, un córner al borde del área pequeña para poner las tablas.

El choque se abrió entonces y el Málaga pisó el área con algo de peligro, pero no pudo más que sumar otro punto, el tercer empate consecutivo. Sólo tres de nueve puntos, pero dormirá una semana más en playoff antes de recibir a Las Palmas.

No hay quien mate a este equipo. Más, en vísperas de la Resurrección.

Ficha técnica:

1 - Deportivo: Álvaro Ferllo: Ximo Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Alti, Villares (Riki, min.83), Mario Soriano, Luismi Cruz (Charlie Patiño, min.83), Stoichkov (Yeremay, min.62) y Bil Nsongo (Mulattieri, min.62).

1 - Málaga CF: Herrero; Puga (Víctor García, min.84), Murillo, Montero, Rafita; Larrubia (Niño, min.76), Juanpe (Rafa Rodríguez, min.75) Izan Merino (Ramón, min.75), Joaquín Muñoz; Aaron Ochoa (Josué Dorrio, min.66) y Chupe.

Goles: 1-0, m.74: Mulattieri. 1-1, m.79: Niño.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité manchego). Amonestó a Mulattieri (min.74) y Alti (min.94) por parte del Deportivo, y a Puga (min.42), Izan Merino (min.72) y Murillo (min.86) por parte del Málaga.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 34 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Riazor ante 28.356 espectadores.