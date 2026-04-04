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Final
Se acabó el duelo con reparto de puntos y el Málaga sufriendo de lo lindo
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Deportivo de La Coruña vs Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
94' Saque de puerta a favor del Málaga.
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Deportivo de La Coruña vs Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
94' Error fatal de Rafa que la pierde al borde del área del Dépor.
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Deportivo de La Coruña vs Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
92' Balón de banda y respiro para el Málaga.
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Deportivo de La Coruña vs Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
92' Ataca el Dépor y Murillo es un titán.
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Deportivo de La Coruña vs Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
90' Cuatro minutos de descuento
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Deportivo de La Coruña vs Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
89' Cómo ha crecido el Málaga tras el gol encajado. Aunque ahoras es córner para el Dépor.
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Deportivo de La Coruña vs Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
85' Cambio en el Málaga. Entra Víctor García y se marcha Puga. Rafita pasa a la derecha. Herrero, Rafita, Murillo, Montero, Víctor García, Ramón, Rafa, Dorrio, Joaquín, Niño y Chupe es el once que tiene ahora el Málaga en el campo.
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Deportivo de La Coruña vs Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-1
80' Pues responde con mucha personalidad el Málaga tras el gol del Dépor y firma el empate.
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GOOOOOOOOL DEL MÁLAGA
79' Empata Adirán Niño en el remate de un córner. Remató muy sólo dentro del ára con el pie derecho.
77' Ataca el Málaga tras el gol local y acumula varias llegadas al área del Deportivo. Muy tarde, a ver si no es demasiado.
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Triple cambio en el Málaga CF
Entran Rafa, RAMÓN y Niño y se marchan Larrubia, Juanpe e Izan Merino.
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Gol del Dépor
75' Pase a la espalda de la defensa, Montero no llega y Mulattieri no perdona sólo delante de Alfonso Herrero.
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Quinta amarilla para Izan Merino
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A la cruceta el Málaga
71' Contra de 4 para 1 que el Málaga culminó de una forma lamentable. La jugada continuó y acabó en las botas de Joaquín, que disparó, rebotó en un defensa y la pelota cogió vuelo y pegó en el larguero.
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Deportivo de La Coruña vs Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-0
70' Córner a favor del Dépor. Están siendo minutos de asedio de los locales.
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La saca Rafita bajo palos
67' Llegada por la izquierad del Dépor y Rafita salva bajo palos un remate local que tocó Alfonso Herrero cuando salió a tapar el hueco.
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Deportivo de La Coruña vs Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-0
66' Entra Dorrio en el Málaga en lugar de Aarón Ochoa
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Deportivo de La Coruña vs Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-0
64' Ocasión clara del Dépor que perdona Mulattieri dentro del área. Está aprentando el conjunto local y el Málaga se defiende como puede.
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Entra Yeremay en el Dépor
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Deportivo de La Coruña vs Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-0
60' Retoma el dominio el conjunto local. El Málaga está muy incómodo en el partido.
57' Llegada a línea de fondo del Dépor, que busca el gol con muchos más argumentos que el equipo de Funes.
Málaga C.F.