LAS CLAVES
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Buenas noches y muchas gracias
Esto ha sido todo desde EL ESPAÑOL de Málaga. Muchas gracias por seguir con nosotros un partido más del conjunto blanquiazul.
Buenas noches y feliz Semana Santa a nuestros lectores.
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La crónica
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Final (0-0)
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Otra parada de Juan Soriano
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Málaga CF vs. CD Leganés de Segunda División, en directo: 0-0
90' Se le atraganta al Málaga este partido. sólo se jugarán cuatro minutos de descuento.
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¡Arriba Larrubia!
85' Chupe se la llevó a trompicones y Larrubia remató forzado dentro del área. Se alta por poco.
85' Se le están yendo los minutos al Málaga. Ahora no consigue tener el balón.
82' Salvó Alfonso un centro envenenado de Duk.
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Málaga CF vs. CD Leganés de Segunda División, en directo: 0-0
80' Cambio en el Málaga. Se va Joaquín entra Jauregi.
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Paradón de Soriano a Dorrio
74' El extremo se coló en el área, Chupe le filtró la pelota y remató de primeras con la zurda. Soriano lo evitó con una buena parada abajo.
73' Perdona Gonzalo Melero. Entró solo en el área.
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Doble cambio en el Málaga
Se van Dani Sánchez y Rafa y entran Dorrio y Víctor García
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Málaga CF vs. CD Leganés de Segunda División, en directo: 0-0
70' El Málaga ha perdido el control total del juego y el Leganés está contragolpeando con peligro.
68' Llegó muy forzado Asue. Pero fue una ocasión clarísima del Leganés.
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Málaga CF vs. CD Leganés de Segunda División, en directo: 0-0
65' Lo sigue intentando el Málaga.
64' Remató desviado Chupe. Llegó forzado tras el control.
63' Vaya susto de Alfonso Herrero. Se la dio al rival al intentar sacarla. El rechace le llegó de nuevo.
62' Ocasión del Leganés. Duk la puso al segunfo palo y no remató bien Dani Rodríguez. Y ahora doble cambio.
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¡Al larguero Dani Lorenzo!
60' Vaya disparo desde el borde del área.
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Málaga CF vs. CD Leganés de Segunda División, en directo: 0-0
55' El Málaga acumula llegadas al área visitante. Le está pudiendo meter una marcha más al juego.
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Otra ocasión fallada. Joaquín
52' Buen cambio de Javi Montero a Larrubia, que recorta y la pone atrás con la derecha. Joaquín remató de primeras y la pelota se fue rozando el palo.
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Málaga CF vs. CD Leganés de Segunda División, en directo: 0-0
50' Se juega en el campo del Leganés en estos primeros minutos de la segunda mitad.
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Empieza la segunda parte en Málaga
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Descanso en La Rosaleda (0-0)
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La que ha perdonado Chupe
45' Córner a favor del Leganés. Puga adivina la estrategia y se anticipa, corre con la pelota todo el campo y con un quiebro cambia la dirección de la jugada, se la da a Chupe dentro del área, que controló y la mandó alta.
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Perdona el Leganés
42' Dani Rodríguez recibió dentro del área y algo escorado se la picó a Herrero. La pelota se fue rozando el poste de la portería del Málaga.
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Málaga CF vs. CD Leganés de Segunda División, en directo: 0-0
40' Le está faltando algo de pausa al Málaga en los últimos metros para concretar ocasiones. Ahora ha conseguido alejar al Leganés de su área.
40' Disparo alto de Rafa que se va a córner.
37' Amarilla para Guirao por trabar por detrás a Dani Sánchez.