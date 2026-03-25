Dani Lorenzo, fútbol y números en el Málaga CF

Dani Lorenzo en un partido en La Rosaleda con el Málaga CF Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA Dani Lorenzo marcó un gol destacado en el derbi andaluz contra el Cádiz, siendo clave en la victoria del Málaga CF. El mediapunta marbellí suma esta temporada cuatro goles y una asistencia, igualando ya sus registros del año pasado a falta de diez jornadas. Lorenzo ha jugado 28 partidos, 25 como titular y es el cuarto jugador con más minutos disputados en la plantilla. Se ha consolidado como pieza fundamental en el equipo, comparado incluso con Isco y considerado la brújula del Málaga CF en la lucha por el ascenso.

“Ahí va Dani (Sánchez) que va arrancando, y yo le pido el balón. Claro, cuando ya controlo veo que tengo la defensa encima y el último recurso que me sale es tirar el caño. Tengo la suerte de que me sale y cuando la pelota se me queda ahí, intento llegar con todo y la puntera creo que era el recurso más rápido para poder llegar a la pelota. La intento poner al palo y gracias a Dios sale bien”. Veinticuatro segundos y ochenta palabras emplea Dani Lorenzo para explicar una acción que resolvió en tres segundos.

La acción fue el golazo que cerró el marcador el pasado sábado en el Nuevo Mirandilla en el derbi andaluz contra el Cádiz, en el partido quizás más redondo de esta temporada para el Málaga CF.

No hay un teléfono móvil de un malaguista por el que no haya ‘rulado’ el vídeo del tanto del mediapunta marbellí del Málaga, al que ya se compara con Isco. Habría que salvar todas las distancias.

Lorenzo es un jugador capitular en el Málaga esta temporada. Lo era con Pellicer y lo es con Funes, donde se ha convertido en la brújula del equipo, el hombre que ordena el juego de los blanquiazules, bien rodeado, eso sí.

A Dani Lorenzo se le está cayendo el fútbol de las botas, pero además está respaldando su calidad con números, esos tangibles que tanto se reclaman a los canteranos, como ocurriera con Larrubia.

El ‘22’ suma esta temporada cuatro goles y una asistencia. De momento, ha igualado los tantos que marcó en Primera RFEF a falta de diez jornadas para que finalice la competición.

Es el cuarto jugador con más minutos disputados esta temporada por detrás de Alfonso Herrero, Larrubia y Murillo. Son 2171 minutos jugados hasta el momento, aunque en algún momento se cortará la racha porque está apercibido con cuatro tarjetas amarillas.

Dani Lorenzo ha disputado 28 partidos, 25 como titular y 12 completos, aunque la tónica habitual es que sea sustituido en los instantes finales de los encuentros.

Por tanto, es uno de los jugadores que forman la espina dorsal de este Málaga que ya no puede renunciar a la palabra ascenso, porque acaba de entrar en el tramo decisivo de la temporada como uno de los firmes aspirantes a subir a Primera. Al son que marque Dani Lorenzo.