Málaga CF vs. Real Valladolid, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF recibe al Real Valladolid este sábado a las 21:00 horas en La Rosaleda, en la jornada 29 de Segunda División. El Málaga, quinto con 47 puntos y en puestos de playoff, busca afianzar su permanencia y acercarse al ascenso con una victoria. Funes no podrá contar con Puga por acumulación de amarillas y baraja varias opciones para cubrir el lateral derecho. El Real Valladolid, decimoctavo con 32 puntos, mejora bajo la dirección de Fran Escribá, sumando cuatro puntos en dos partidos.

El Málaga CF recibe este sábado a partir de las 21:00 horas al Real Valladolid en el estadio de La Rosaleda en un partido de la jornada 29 de Segunda División después de la gran victoria de los de Funes en el estadio de Los Cármenes contra el Granada CF.

El partido podrá verse a través de las plataformas de pago que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El cuadro malaguista, quinto clasificado con 47 puntos en playoff de ascenso antes del inicio de la presente fecha liguera, se enfrenta a un conjunto pucelano en el puesto decimoctavo con 32 puntos en la tabla, marcando la frontera con el descenso.

Carlos Dotor, jugador del Málaga CF: "Vine para volver a sentirme jugador y lo estoy consiguiendo" El Málaga llega a la doble cita que tiene en La Rosaleda con la intención de sumar seis puntos, pero, sobre todo, de hacer bueno el triunfo en Granada con otra victoria frente al Valladolid que le daría la permanencia matemática.



Está a una victoria del objetivo de los 50 puntos que dan la salvación, pero en Martiricos ya se mira más arriba. Funes pierde a Puga por acumulación de amarillas y maneja hasta tres opciones para suplir al lateral granadino: cambiar a Rafita de banda, colocar a Gabilondo o incluso apostar por Murillo. Joaquín ha dejado atrás las molestias que le impidieron ser de la partida en Granada y Dani Sánchez volverá a la convocatoria después de muchas jornadas fuera por lesión. En Martiricos ya se habla abiertamente de ascenso a Primera División, aunque con los pies en la tierra. El rival

Enfrente estará un Real Valladolid que ha comenzado a remontar el vuelo de la mano de Fran Escribá, que suma cuatro puntos en dos partidos al frente del banquillo pucelano.

Funes destacó en la previa que el conjunto blanquivioleta fue el equipo que más corrió en las dos últimas jornadas de liga y que ya se nota la mano de Escribá.

Tras un arranque de campeonato fulgurante, los de Zorrilla fueron cayendo en la tabla y ahora buscarán mantener la dinámica positiva desde la llegada de Escribá, que los ha convertido en un equipo muy rocoso.

Fecha y hora del Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el Real Valladolid se disputa este sábado 7 de marzo de 2026 a las 21:00 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el partido Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Málaga CF vs. Real Valladolid de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.