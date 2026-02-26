El Málaga CF apuntala a otro jugador de La Academia: Recio renueva hasta 2029

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF renueva al central Ángel Recio hasta 2029, consolidando su apuesta por la cantera. Recio, formado en La Academia MCF desde 2013, debutó con el Atlético Malagueño en la temporada 2021-2022. Como capitán del filial, fue clave en el ascenso a Segunda Federación y suma ya 7 partidos con el primer equipo en Segunda División. Tras las renovaciones de Aarón Ochoa y Rafita, el club trabaja ahora en la extensión del contrato de Dani Lorenzo.

El Málaga CF continúa poniendo una pica más en su proyecto de cantera y renueva al central Ángel Recio hasta 2029.

Ángel Recio Gutiérrez (Fuengirola, Málaga, 2003) es uno de los numerosos futbolistas del Málaga, criados en La Academia MCF, que ha desarrollado su carrera formativa en el club.

Procedente del Athletic Fuengirola, Recio se incorporó al fútbol base blanquiazul en 2013. El central debutó con el Atlético Malagueño en la temporada 2021-2022 a las órdenes de Juanfran Funes, cuando era jugador de Juvenil ‘A’ de División de Honor.

Con el actual técnico del primer equipo comparte las siguientes campañas y se convierte en uno de los referentes en el césped y el vestuario.

Ya como capitán del Malagueño, es pieza fundamental en el ascenso a Segunda Federación la pasada temporada 2024-2025.

En la actual 2025-2026 Recio se estrena con el Málaga en Segunda División, actuando hasta el momento en 7 partidos (6 como titular disputando los 90 minutos) con un nivel y determinación notables.

El canterano realizó toda la pretemporada a las órdenes de Sergio Pellicer, que ante la salida de Nelson Monte lo mantuvo en la dinámica del primer equipo hasta que el inicio de la temporada.

Con el de Nules fue titular en Huesca, pero con la llegada de Funes, y aprovechando las bajas de Murillo y Montero, se hizo con un puesto en el once hasta que cayó lesionado rindiendo a un gran nivel.

Después de Aarón Ochoa y Rafita, le ha tocado el turno a Recio. Ahora, Loren trabaja en la extensión del contrato de Dani Lorenzo, otro de los pilares de este Málaga.