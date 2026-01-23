Málaga CF vs. Burgos CF, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido Málaga CF

El Málaga CF recibe al Burgos CF, en La Rosaleda, en la 23ª jornada de Segunda División. El partido abre la presente fecha del campeonato, este viernes, a partir de las 20:30 horas.

El partido podrá verse a través de las plataformas de pago que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El conjunto malaguista, sexto con 35 puntos en puestos de playoff de ascenso, se enfrenta a un cuadro burgalés séptimo en la tabla también con 35 puntos en su casillero. El colegiado Luis Bestard arbitrará el encuentro. Nacido en las Islas Baleares, de 31 años, es debutante esta campaña en la categoría de plata. Estará escoltado en el VAR por el canario Raúl M. González.

Málaga CF | Los once pretorianos de Funes El Málaga llega enrachado a la cita después de cinco victorias consecutivas, que lo han llevado a encaramarse a las posiciones del playoff. Los blanquiazules continúan sin laterales izquierdo disponibles debido a las lesiones de Dani Sánchez y Víctor García. Julen Lobete es duda por molestias en la rodilla. El rival

El conjunto de Ramis está protagonizando una temporada muy regular, siempre en la mitad alta de la clasificación, y en las últimas temporadas es un equipo que se le cruza al Málaga, incapaz de ganarle en los últimos años.

El Burgos llega sin su goleador, Fer Niño. El atacante blanquillo vio dos amarillas en el partido de la jornada anterior contra el Huesca.

Fecha y hora del Málaga CF vs. Burgos CF de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF vs. Burgos CF se disputa este viernes 23 de enero de 2026 a las 20:30 horas en el estadio La Rosaleda.

Chupe durante una acción del Córdoba CF vs. Málaga CF LaLiga

Dónde ver el partido Málaga CF vs. Burgos CF de Segunda División

El partido de este viernes se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Málaga CF vs. Burgos CF de Segunda División

