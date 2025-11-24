Juan Carlos Andrés será el segundo entrenador de Funes en el Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA Juan Carlos Andrés se incorpora como segundo entrenador al cuerpo técnico de Funes en el Málaga CF, tras la elección de Loren. El técnico vigués cuenta con amplia experiencia, habiendo sido segundo entrenador en la Real Sociedad y Girona FC junto a Eusebio Sacristán. Andrés ha dirigido equipos en España y el extranjero, sumando más de 500 partidos como primer técnico y 180 como asistente en competiciones nacionales e internacionales. La llegada de Juan Carlos Andrés completa el staff de Funes tras la salida de Alejandro Acejo, que llegó para sustituir a Manolo Sánchez.

Ya está completo, al menos de momento, el cuerpo técnico de Funes en el Málaga CF. Y esta vez Loren sí ha tirado de su librillo incorporando a Juan Carlos Andrés, técnico vigués con el que trabajó en la Real Sociedad. Andrés fue segundo entrenador de Eusebio en el conjunto 'txuri urdin'.

Según el Málaga, "el técnico vigués se incorpora al staff de Funes para aportar su experiencia y trabajo en el máximo nivel nacional e internacional.

Comenzó su carrera profesional en las categorías inferiores del RC Celta de Vigo. Posteriormente, dio el salto a la 3ª División para dirigir a equipos como el Rápido de Bouzas o el Alondras CF en Galicia.

Tras esas experiencias como primer técnico, dio el salto a Primera División como segundo entrenador de la Real Sociedad (2015-2018) y del Girona FC (2018-2019), en ambas etapas como ayudante de Eusebio Sacristán.

En el curso 22/23 entrenó a la SD Compostela (2ª RFEF) como primer entrenador.

Juan Carlos Andrés inició su andadura internacional la temporada pasada como segundo entrenador del FC Arouca, y en el presente curso ha formado parte del staff técnico del América de Cali.

Cuenta con más de 500 partidos como primer entrenador, y 180 encuentros como segundo entrenador en categorías como LaLiga, Copa del Rey, UEFA Europa League, Liga Portugal, Liga Dimayor y Conmebol Sudamericana".

De esta forma, el staff de Funes está completo con la salida de Alejandro Acejo junto a Sergio Pellicer. Acejo llegó este curso para sustituir a Manolo Sánchez.

El segundo de a bordo del técnico de Loja ha sido Bravo durante toda su trayectoria en el Atlético Malagueño, con el paréntesis de cuando el caleño acompañó a Pablo Guede en el primer equipo durante el tiempo que el argentino dirigió al primer equipo.

Pero Loren decidió que Bravo siguiese al frente del filial y se buscó en el mercado un ayudante para Funes. Y este llega con la marca de Loren.