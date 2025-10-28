¿Qué hay detrás del caso Camisetas del Málaga CF?: BlueBay tendrá que pagar 250.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA El "caso camisetas" obliga a BlueBay a pagar 300.000 euros al Málaga CF por un patrocinio no materializado. El conflicto surge de un contrato de patrocinio de camisetas entre BlueBay y Málaga CF para las temporadas 2013-14 y 2014-15. El tribunal dictó que BlueBay debe pagar 250.000 euros más 50.000 en intereses al Málaga CF. La sentencia permite a ambas partes presentar un recurso de apelación, representando una victoria parcial para el Málaga CF.

Un paso más en el 'caso camisetas'. El juzgado ha dictado sentencia contra BlueBay, a la que obliga a abonar 250.000 euros más unos 50.000 adicionales en concepto de intereses al Málaga CF por un patrocinio de camisetas que nunca se materializó según la versión del club.

El conflicto, conocido en el entorno del club como 'caso camisetas', tiene su origen en un contrato de patrocinio firmado entre el Málaga CF y la hotelera BlueBay para las temporadas 2013-14 y 2014-15, por un importe acordado de cerca de 2,65 millones de euros.

Según el club, BlueBay accedió a aparecer como patrocinador en las camisetas del equipo, en la parte trasera del uniforme, así como en otros soportes publicitarios del estadio La Rosaleda, pero sólo permaneció visible durante una única campaña.

Por su parte, BlueBay defiende que el contrato fue anulado y que entregó varios pagarés por las cantidades acordadas —1.000.000 €, 850.000 € y 750.000 €—, los cuales, según la hotelera, cumplían la obligación.

El juicio tuvo lugar en el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Málaga y en él comparecieron representantes del club, incluyendo a su administrador judicial, José María Muñoz, y exdirectivos como Vicente Casado, Roberto Cano y Joaquín Jofre.

En su fallo, el tribunal ha condenado a BlueBay al pago de 250.000 euros al club, a lo que se suman aproximadamente 50.000 euros en intereses por demora, lo que eleva la cifra global a cerca de 300.000 euros.

La sentencia aún no es definitiva, ya que ambas partes tienen la posibilidad de presentar recurso de apelación.

Este fallo representa una victoria parcial para el Málaga CF, aunque el importe es muy inferior a la suma inicialmente reclamada (2,65 millones de €). El litigio se añade a la amplia lista de procedimientos judiciales que ha enfrentado la entidad malagueña en los últimos años.

¿Tiene que pagar BlueBay esos 2,65 millones de euros?

Según fuentes próximas a la operación consultadas por este periódico, lo que se firmó fue un contrato simulado por esos 2,65 millones de euros con el objetivo de sacar a UNESCO de la parte frontal de la camiseta, que no solo no pagaba al Málaga, sino que el Málaga le abonaba a UNESCO una importante cantidad.

Esos 2,65 millones de euros, según las mismas fuentes, se corresponden a un contrato simulado por el que la hotelera no tendría que abonar esa cantidad, sino que tan sólo perseguía dejar de pagar a UNESCO.

Lo que sí tiene que abonar BlueBay, según la sentencia, son esos 250.000 euros más intereses correspondientes a la publicidad de la hotelera que lució el Málaga CF en la parte trasera de su camiseta durante esas dos temporadas.

Esa cantidad, por ejemplo, es la misma que posteriormente pagaba Benahavis por lucir en el mismo lugar de la zamarra blanquiazul, en la espalda debajo del número.