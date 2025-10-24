El Málaga CF ya conoce los horarios de casi todo el mes de noviembre: derbi y Copa del Rey

El Málaga CF ya conoce los horarios de sus próximos cinco partidos Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF ha disputado diez jornadas de liga con un balance de once puntos, enfrentándose a una racha de cinco derrotas y una victoria en sus últimos seis partidos. El equipo ya conoce los horarios de sus próximos cinco partidos en Segunda División, así como el de la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Estepona. Los partidos programados incluyen enfrentamientos contra Andorra, Castellón, Córdoba, Cultural Leonesa y Mirandés, con fechas y horarios establecidos entre octubre y noviembre.

La temporada del Málaga CF ya ha cogido velocidad de crucero después de haber disputado diez jornadas de liga con un mal balance de once puntos.

El equipo está inmerso en una secuencia de cinco derrotas y una victoria en los últimos seis partidos.

Los de Sergio Pellicer ya conocen las fechas y horarios de los próximos cinco partidos de la temporada, en Segunda División. Además de la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Estepona.

El Málaga CF recibe este domingo al Andorra en La Rosaleda a partir de las 14:00 horas.

El jueves 30 el Málaga revivirá la eliminatoria de Copa del Rey de la temporada pasada, ya que vuelve a enfrentarse al Estepona, de Segunda RFEF. Pero esta vez sí se jugará en el Muñoz Pérez de la ciudad costasoleña.

El domingo 2 de noviembre viaja a Castellón y el sábado 8 recibe al Córdoba en La Rosaleda en otro derbi andaluz, que tan mal se le dan al Málaga.

Se estrenará los lunes esta temporada en León contra la Cultural el 17 de noviembre.

El último horario hecho público por LaLiga es el de la visita del Mirandés a La Rosaleda. Un partido programado para el domingo 23 de noviembre a las 21:00 horas.

Fechas y horarios de los próximos partidos del Málaga CF en Segunda División:

Málaga CF vs. Andorra FC, domingo 26 de octubre. Hora: 14:00.

CD Castellón vs. Málaga CF, domingo 2 de noviembre. Hora: 18:30 horas.

Málaga CF vs. Córdoba CF, sábado 8 de noviembre. Hora: 21:00 horas.

Cultural Leonesa vs. Málaga CF, lunes 17 de noviembre. Hora: 20:30 horas.

Málaga CF vs. Mirandés, domingo 23 de noviembre. Hora: 21:00 horas.