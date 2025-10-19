LAS CLAVES
La crónica: El Leganés reduce a la nada al Málaga
2-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Final
Se acabó el partido en Butarque. Mal partido del Málaga, superado en todos los aspectos por el Leganés y que sólo estuvo unos minutos en los que rondó el empate, frenado en seco por el segundo tanto del Leganés.
El partido se torció a los cuatro minutos y el Málaga no fue capaz de darle la vuelta.
2-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 4 de descuento
90' El Leganés está encerrado y el Málaga no puede hacer nada. Lo intenta por la derecha entre Rafita, Larrubia y Haitam, pero es imposible.
Se jugarán 4 minutos de descuento.
La tuvo el Málaga. Un balón sin dueño en el área que remató Lobete y la defensa la sacó de debajo de los palos.
2-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
85' Entró Haitam en el Málaga por Joaquín. El Leganés ha vuelto a plantar la muralla y el Málaga sólo mueve la pelota de una banda a otra.
Haitam intentó un disparo lejano, algo que no había hecho nadie hasta el momento.
2-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: el Málaga, impotente
80' El gol y los cambios le han sentado fatal al Málaga. Se fue el mejor, Juanpe. El este mediodía está siendo un ejercicio de impotencia del Málaga.
2-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: anestesia para el Málaga
75' Cuando mejor estaba el Málaga llegó el zarpazo del Leganés que pone el partido imposible para los de Pellicer.
2-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: gol del Leganés
72' Gol del Leganés. Gol de Álex Millán. Error en la salida de la pelota, recupera el Leganés, el balón le llega a Rubén Peña en la derecha, que la pone al segundo palo donde Millán estaba solo. La cruzó sin dejarla caer.
Entran Lobete y Brašanac por Rafa y Juanpe.
1-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Herrero evita el segundo
70' Sigue ganando territorio el Málaga, que ahora sí busca el empate con decisión.
68' Disparo centrado de Larrubia tras una recuperación al borde del área.
67' Centro envenenado que se va colando en la portería y Alfonso Herrero tuvo que sacar la manopla.
1-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: el Málaga espabila
65' Le está metiendo ahora más ritmo el Málaga a la pelota y lleva la inquietud al área local. Dos llegadas con mucho peligro en estos minutos. Está crecidísimo Juanpe.
1-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: ¡paradón de Juan Soriano!
61' Jugadón de Juanpe, que deja solo a Larrubia delante de Juan Soriano. El '10' remató con la derecha a quemarropa. La jugada acabó con un disparo alto de Dani Lorenzo.
1-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: sigue el Málaga sin ninguna capacidad de reacción
60' Continúa el Málaga sin ser capaz de encontrar el camino para hacerle el mínimo daño al Leganés.
57' Doble cambio en los locales. Duk y Miguel d la Fuente Naim y Álex Millán
1-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: no puede el Málaga
55' Tuvo el Málaga calma para meter la pelota en el área y provocar el córner. Pero el Leganés es muy superior.
1-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: manda el Leganés
50' Primer disparo de Juan Cruz. Parece que juega en el patio del colegio.
1-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Arranca la segunda parte con doble cambio
45' Se juega la segunda parte en Butarque, con dos cambios en el Málaga. Se han ido Einar y Chupete -debe estar tocado- y entran Jauregi e Izan Merino, que se coloca de central.
1-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Descanso
Se acaba la primera mitad en Butarque con un Málaga regalando demasiado atrás e incapaz de romper la muralla del Leganés, que se adelantó a cuatro minutos y tuvo toda la primera mitad el control del partido.
1-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: un minuto de descuento
45' Dominio de cabo a rabo del Leganés en la primera mitad. Mal el Málaga más allá de alguna acción esporádica de Larrubia. Los locales mejores en todos los aspectos del juego.
Se juega un minuto de descuento.
1-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: buena llegada del Málaga y paradón de Herrero
40' Lo intentó Chupe pero la pelota fue a córner tras una jugada marca de la casa de Larrubia por la derecha. A la contra, Juan Cruz rompió al Málaga para cruzar la pelota hasta donde estaba Rubén Peña, que fusiló a Herrero. La mandó a córner el toledano.
1-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: vuelve a mandar el Leganés
35' El Leganés se sacudió el domino del Málaga y frena el ritmo del partido. Además, pueda cazar al Málaga a la contra.
Jugadón de Juan Cruz, que remata al lateral de la red después de dejar en el camino a dos rivales.
1-0 Leganés vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: ¡casi llega Murillo!
30' El Málaga gana territorio, pero no pisa el área contraria. El Leganés está encerradísimo con todos los jugadores detrás del balón.
Casi llegó al remate Murillo en un córner desde la izquierda. Le faltó el flequillo.