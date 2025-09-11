SD Huesca vs Málaga CF CF: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Málaga CF visita este sábado al SD Huesca a partir de las 18:30 horas en un partido de la jornada 5 de Segunda División 2025-2026.

Será la segunda salida del conjunto de Sergio Pellicer, que ya ha jugado tres partidos como local en este arranque de temporada.

El partido se podrá ver a través de las plataformas habituales que emiten la señal de los partidos de Segunda División.

El conjunto blanquiazul llega a la cita tras el mal partido que disputó contra el Granada en La Rosaleda, donde se le escaparon dos puntos después de ir ganando 2-0. Además, hasta pudo firmar una derrota.

Además, llega al partido con la mala noticia de la lesión de Carlos Puga, que se suma a las de Luismi y Álex Pastor. Pellicer tendrá que elegir entre Gabilondo o Murillo para sustituirlo.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la temporada 2024-2025 en El Alcoraz, cuando el Málaga cayó derrotado por 1-0 con un gol en el minuto 97 y vio cómo la permanencia se ponía en peligro.

Fecha y hora del SD Huesca vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el SD Huesca y el Málaga CF se disputará el sábado 13 de septiembre a las 18:30 horas en el El Alcoraz.

Dónde ver el partido del SD Huesca vs. Málaga CF de Segunda División

El choque se podrá ver a través de las plataformas habituales que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes.

De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video.

Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Además, Canal Sur retransmitirá en abierto partidos de los equipos andaluces en Segunda División.

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales Fútbol 2 y LALIGA TV HYPERMOTION.

Dónde seguir el partido online el SD Huesca vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

Málaga CF

El Málaga CF se mantiene invicto durante el arranque de temporada y llega tras el empate a dos contra el Granada tras ir ganando 2-0.

Pellicer pierde a Carlos Puga por lesión y recupera a Adrián Niño, que regresa tras su estancia con la selección Sub-21, con la que anotó un gol.

El Málaga suma ocho puntos y se encuentra en zona de playoff.

El último fichaje del Málaga, Darko Brasanac, puede debutar en El Alcoraz. Dorrio tampoco lo ha hecho todavía.

SD Huesca

El SD Huesca suma siete puntos tras su derrota en Ceuta la pasada jornada.

El conjunto aragonés está rearmando un nuevo proyecto de la mano de Sergio Guilló tras la salida del banquillo del exmalaguista Antonio Hidalgo.

En El Alcoraz, empató en la primera jornada contra el Leganés y después se impuso al Eibar, por lo que no conoce la derrota como local.

No podrá contar con el delantero Sergi Enrich, que fue expulsado en Ceuta.

En las filas del Huesca está el malagueño Francisco Portillo, el hombre de los ascensos a Primera División.