El Málaga CF presenta por sorpresa a Darko Brašanac

Con la sala de prensa de La Rosaleda llena de periodistas esperando la rueda de prensa de valoración del mercado de fichajes de Loren Juarros, el director deportivo ha comparecido directamente sin previo aviso con un fichaje para el Málaga CF, Darko Brašanac, centrocampista que llega para suplir la baja de Luismi.

Loren ha explicado que ha sido una operación rápida, ya que era un jugador que estaba en el paro y se activó cuando se cayó la opción de Unai Vencedor.

El futbolista, que ha lucido con una camiseta con el número 5, firma por una temporada con opción a una más.

Darko Brašanac es un jugador con una larga trayectoria en el fútbol español desde que en la temporada 2016-2017 recalara en el Real Betis. Ha vestido también las camisetas del Alavés, Osasuna durante cuatro temporadas y CD Leganés, las dos últimas temporadas.

Salvo en la temporada 2023-2024, toda su trayectoria en España ha discurrido en Primera División, donde ha disputado más de 200 partidos.

Con su fichaje, el Málaga completa las 25 fichas profesionales.

Darko Brašanac posa como nuevo jugador del Málaga CF EEM

Loren ha explicado que con este perfil de jugador se cubre además el riesgo de una posible marcha durante un mes al menos de Izan Merino al Mundial Sub-20 con la selección española.

Por su parte, Brašanac explicó que puede jugar de seis, de ocho, incluso de diez. Pero ha destacado que tiene mucha experiencia en el fútbol español. "Con la experiencia que tengo seguro que podré ayudar al míster".