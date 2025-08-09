17 minutos de nerviosismo en el Málaga-Betis: un aficionado sufrió una parada cardiorrespiratoria

El Málaga-Betis ha tenido un final muy dulce, pero un arranque de lo más complicado. El partido ha estado detenido un total de diecisiete minutos por la parada cardiorrespiratoria de un aficionado en la grada. Afortunadamente, tras minutos agónicos, los sanitarios lograron estabilizar al hombre, de mediana edad.

En cuanto los aficionados de alrededor dieron la voz de alarma, se siguió el protocolo al dedillo, quedando el encuentro detenido, desalojándose el sector donde se encontraba el afectado y desplegándose todo el equipo médico de la Cruz Roja a la zona.

Los efectivos se fueron turnando para realizarle la maniobra de RCP al hombre con el objetivo de estabilizarlo ante la parada cardiorrespiratoria que estaba sufriendo. Fueron momentos de mucha tensión, pero el gesto de uno de los sanitarios calmó al estadio, que rompió el silencio en un gran aplauso. Había recuperado el pulso.

Las asistencias sanitarias han estabilizado a un aficionado -varón de mediana edad- que se encontraba en parada cardiorespiratoria en las gradas de La Rosaleda, por este motivo se ha detenido el encuentro. El aficionado, que ha reaccionado y tiene pulso, ha sido evacuado a… — Málaga CF (@MalagaCF) August 9, 2025

De inmediato, los sanitarios evacuaron al hombre del estadio para trasladarlo al hospital. En cuanto al tiempo que estuvo detenido el partido, el árbitro añadió los 17 minutos al descuento de la primera mitad. Un gran susto en una jornada donde el calor y la humedad fueron las grandes protagonistas.

En otro momento del partido, ya en la segunda parte, la Policía Nacional también actuó en otro sector de La Rosaleda por una trifulca en la que varias personas fueron expulsadas de la grada. Si bien, no ha trascendido información oficial al respecto, más allá de la que han dado los propios testigos.

Finalmente, el Málaga se ha hecho con el partido (3-1) frente al Real Betis y los blanquiazules han levantado su primer trofeo antes de la pretemporada, que ha sido celebrado con mucha alegría en las gradas malagueñas.