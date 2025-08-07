El Málaga CF todavía no ha inscrito en la Liga a ninguno de los cinco fichajes

La dirección deportiva del Málaga CF se ha movido rápido este verano para reforzar la plantilla de cara al curso 2025-2026. El plantel está prácticamente completo para el inicio del curso. Tan completo, que a falta de un extremo, falta hueco.

El club todavía no ha inscrito en LaLiga a ninguno de los cinco fichajes que ha firmado este verano a pesar de que ya llevan varias semanas a las órdenes de Sergio Pellicer, algunos desde el primer día.

Sólo Javi Montero se ha incorporado esta semana.

El problema para las inscripciones está en el overbooking que hay en la primera plantilla, especialmente a raíz de la incorporación de varios canteranos como jugadores del primer equipo a todos los efectos.

Además, quizás se esperaba dar alguna salida más aparte de las de Sangalli y Juan Hernández, pero según Pellicer no habrá más bajas salvo sorpresa.

La realidad es que el técnico malaguista tiene 26 efectivos de la primera plantilla, por lo que haría falta al menos un hueco.

Chupete, Izan Merino, Rafa y Aarón Ochoa tendrían en principio ficha del primer equipo, pero todos no caben.

De hecho, todavía no se han repartido los dorsales y los canteranos han mantenido sus números de la temporada pasada en los partidos de pretemporada.

El club intentará por un lado negociar con alguno de estos canteranos que mantenga ficha y dorsal del filial para que todos los fichajes tengan hueco.

Otra de las negociaciones abiertas es dejar sin dorsal a algunos de los lesionados de larga duración como son Ramón, Moussa o Haitam. Improbable en el primer caso al tratarse del capitán del Málaga, a pesar de que no estará disponible hasta 2026.

Tampoco se les puede buscar una sesión ni a Haitam ni a Moussa porque son jugadores que todavía no están disponibles.

Pellicer apuntó la semana pasada que los jugadores iban a elegir ya los nuevos dorsales. Los fichajes en la pretemporada han lucido alguno de los que había libres -Joaquín el 11, Dotor el 12, Jauregi el 17 y Adrián Niño el 21-.

No están elegidos el 9, el 20, el 23 y el 25 -este lo ha escogido Recio, pero seguirá en el filial-.

El Trofeo Costa del Sol del próximo sábado puede ser la oportunidad en el que la plantilla luzca los dorsales definitivos y se pueda despejar la incógnita y será la vía libre para las inscripciones.

De momento hace falta un hueco, y si llega el extremo, dos. Un rompecabezas para Loren.