Van Nistelrooy no se olvida del Málaga CF, así fue su paso por el club blanquiazul

Ruud Van Nistelrooy (Geffen, 1976) sólo estuvo una temporada en el Málaga CF. La segunda del jeque Al Thani, la de verano de fichajes rutilantes para clasificar al equipo para la Champions League, como así hizo. Van Nistelrooy fue la guinda de un paste compuesto por nombres como Demichelis, Toulalan, Cazorla, Baptista, Joaquín, Monreal o Isco.

Sus números no fueron deslumbrantes, pero sobre el césped, cuando jugaba, había uno de los mejores delanteros de principios del siglo XX con la camiseta del Málaga puesta. Era algo impensable, pero sucedió. Y el Málaga se quedó para siempre en Van Nistelrooy, que una entrevista en Relevo ha hablado sobre el conjunto de Martiricos, de su etapa en la Costa del Sol.

El delantero holandés ha estado una semana en Sevilla siguiendo los entrenamientos del Real Betis de Manuel Pelligrini, otra leyenda blanquiazul, y allí se ha reencontrado con Joaquín. “Estuvimos comiendo juntos, siempre es un placer. Compartimos memorias del vestuario del Málaga, fuimos cuartos en liga… Y también hablamos que dónde está el Málaga ahora duele, hablamos de eso”.

No se queda en eso Ruud, que destaca porqué era tan especial aquel Málaga de la 2011-2012: “Puedo hablar de 15 jugadores de ese plantel de alto nivel. Fue el mejor vestuario de toda mi carrera. Se juntó allí, la verdad es que sí”.

“De un vestuario con Joaquín, Santi Cazorla, Demichelis, Enzo Maresca, el ambiente que había dentro... Luego con los ‘pichitas’, el flamenco, el clima de Málaga, las barbacoas, las comidas… Y luego salíamos al campo. Era imposible no funcionar. No había otra opción”, sigue recordando el punta holandés, que en el Málaga CF lució el 17 a la espalda.

Fue precisamente en este vestuario donde le nació la vena de entrenador, gracias al empujón que le dio Manuel Pelligrini cuando tenía menos protagonismo en el césped. “Me llegó en el último año en el Málaga, con el míster, con Pellegrini, que me ayudó mucho en ese sentido. Tenía 35 para 36 años, era mi última temporada y jugué menos, pero me ayudó ahí. Me dijo que me preocupara por los jóvenes, por los demás, que pensara en ayudar desde el vestuario y desde el campo de entrenamiento. Había jóvenes como Isco, Juanmi, Portillo, Castillejo… Eran chavales jóvenes y los empiezas a ayudar a ellos. Ahí me nace lo de ser entrenador”.

Pero, realmente, ¿cómo fue el paso de Van Nislterooy por el Málaga?

Estos son sus números de blanquiazul:

Ruud Van Nistelrooy debutó con el Málaga CF en partido oficial el 28 de agosto de 2011 en el Ramón Sánchez Pizjuán contra el Sevilla en la derrota 2-1 contra los hispalenses.

Su primer gol llegó el 1 de octubre de 2011 contra el Getafe en la mítica noche de la chilena de Julio Baptista en el último minuto. El gol de Van Nistelrooy llegó en el minuto 64 para empatar el partido a uno de forma momentánea.

Su última aparición como blanquiazul se produjo el 13 de mayo de 2012 contra el Sporting de Gijón en la última jornada de Liga. El Málaga ganó por 1-0 y se clasificó por primera vez en su historia para la Champions League. Jugó 15 minutos.

En total, Van Nistelrooy jugó 32 partidos oficiales con el Málaga. 28 de Liga y 4 de Copa del Rey.

Fue titular en 14 ocasiones y completó los 90 minutos en sólo seis partidos.

Anotó un total de 5 goles con el Málaga CF. Dos al Getafe, uno en La Rosaleda (3-2) y otro en el Coliseum en Copa (2-2), otro contra el Sporting de Gijón en El Molinón donde el Málaga cayó 2-1, otro contra el Espanyol en Barcelona en una victoria por 1-2, y otro al Racing de Santander en la goleada 3-0 en La Rosaleda.

Ese fue el bagaje del delantero holandés en el Málaga CF, con el que no pudo jugar en Champions League porque ya se le empezaban a ver las costuras a la gestión del jeque Al Thani y se empezaron a vender a las estrellas del equipo.

El Málaga fue el final de la carrera de Van Nistelrooy, y dejó huella en el delantero holandés.