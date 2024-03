El empate del Málaga CF en Sanlúcar, ¿vaso medio lleno o medio vacío?

Noticias relacionadas El Málaga CF salva una tarde complicada y empata a cero contra el Sanluqueño

La resaca del partido del Málaga CF en Sanlúcar de Barrameda tiene varias lecturas. El vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, aunque no ganarle al Sanluqueño en el momento que se llegaba ha enfriado el ánimo del malaguismo. El conjunto verde y morado en El Palmar sufrió, aguantó como pudo, tuvo sus ocasiones de golpear y un penalti a su favor se fue al limbo en tiempos de VAR, pero es el precio que hay que pagar por estar fuera del fútbol profesional.

Sea como fuere, el Málaga sigue en la pelea, es el peor posicionado de los cuatro aspirantes y ya tres puntos menos en juego, pero el domingo contra el Intercity tiene una nueva oportunidad de remontar el vuelo.

Tropiezos desaprovechados

El punto en Sanlúcar, visto lo visto en el terreno de juego, hay que valorarlo, pero poniéndolo en el contexto de la jornada sabe a muy poco. Paradójicamente, sólo se le ha recortado puntos al líder, el Castellón, que perdió contra el Alcoyano. Pero el Ibiza empató y el Málaga continúa a cuatro puntos de distancias, y el Córdoba se llevó los tres puntos y es el mayor beneficiado de la jornada. Con su victoria, es tercero en solitario dejando al Málaga cuarto, suma 54 puntos, a dos del Ibiza y a seis del Castellón, al que visita en la próxima jornada. El Málaga está a dos puntos del Córdoba, a cuatro del Ibiza y ocho del Castellón. Sumándole los dos puntos que se escaparon en Sanlúcar la película hubiese sido otra.

La cuarta consecutiva se resiste

El Málaga es incapaz, desde que lo hiciera al inicio del campeonato, de encadenar cuatro victorias consecutivas. Llegaba al choque contra el Sanluqueño tras tres victorias muy convincentes, contra Recreativo de Huelva, Alcoyano e Ibiza, y ganar en Sanlúcar era preparar el terreno para la quinta en La Rosaleda contra el Intercity. Pero no pudo ser. De momento, tiene que conformarse con sumar cuatro partidos sin perder y manteniendo la portería a cero. El máximo está en los cinco triunfos que los de Pellicer encadenaron entre la jornada 2 y 6 del campeonato.

Roberto y Manu Molina vuelven al grupo

El equipo regresó este mismo lunes al trabajo con dos de los jugadores más importantes ahora mismo en el once de Pellicer de vuelta con sus compañeros. Roberto y Manu Molina estuvieron con el resto de jugadores en la sesión celebrada en el Anexo. El delantero de Puente Genil ha estado tres partidos fuera y volverá contra el Intercity. Javier Avilés, con una contusión en el tobillo sufrida en la jugada del penalti que no se le pitó al Málaga, no se entrenó. La plantilla descansa este martes y regresará a los entrenamientos el miércoles.

Otra oportunidad contra el Intercity

El partido del próximo domingo a las 12:00 horas en La Rosaleda será una nueva oportunidad del Málaga CF para recortarle puntos a alguno de los equipos que tiene por delante, porque en Castalia se juega un Castellón-Córdoba que se disputará el sábado a las 18:00 horas. A la misma hora que el partido de Martiricos se juega un Murcia-Ibiza que también interesa al Málaga. Aunque pase lo que pase en otros lugares, el Málaga tiene que ganar su partido frente al equipo alicantino, contra el que empató a dos a principios de enero en el partido de la primera vuelta.