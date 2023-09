Joaquín Sánchez volverá a vestirse de corto en La Rosaleda el 14 de octubre: los culpables, Ibai y Piqué

Ya ha comenzado al cuenta atrás para que la final de la Kings y la Queens Cup lleguen a Málaga el próximo 14 de octubre. Este lunes por la noche se pusieron las entradas para el evento organizado por el streamer Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué a la venta y se desató la auténtica locura. Según los promotores del evento, en una hora se vendieron 24.000 entradas, con precios que rondaban los 25 y los 283 euros. Se nota que Málaga tenía ganas de vivir esta competición de cerca.

Y eso que no se conocen demasiados detalles del acto aún. Solo anoche se desveló en el directo de After Kings un bombazo para todos aquellos que disfrutaron del Málaga CF de Champions. La final de la Kings y la Queens Cup traerá de vuelta a Joaquín a La Rosaleda. Sánchez se volverá a vestir de corto tras su retirada el pasado mes de junio para participar como leyenda en las finales del 14 de octubre, algo que ha enloquecido a los malaguistas, que no esperaban volver a verlo en el templo del fútbol de la Costa del Sol.

Mediante un 'Quién es quién', en el directo de After Kings, los presidentes jugaron a adivinar qué futbolista formará parte del gran show en Málaga. Joaquín entró en directo por videollamada para saludar al plató: "Como ojeadores tenéis poco futuro. Me he reído mucho", comenzaba la leyenda de LaLiga. "Málaga es mi segunda casa, viví dos años en un sueño. Aquel equipo hizo historia y os vais a encontrar un ambiente familiar, de fútbol. Va a ser una noche especial y vamos a disfrutar", dijo. Justo después, el también exmalaguista Julio Baptista se sumaba a la conversación y bromeaba con su amigo Joaquín.

Formato

La Kings Cup y la Queens Cup Oysho son las nuevas competiciones organizadas por Kosmos que se celebran entre septiembre y octubre, esta vez en formato copa. Después de la fase de grupos, los cuatro primeros clasificados de cada grupo seguirán vivos en la competición y disputarán un emocionante playoff. Los dos líderes de grupo se enfrentarán entre sí por un pase directo a la final en La Rosaleda. El resto deberá seguir peleando en el Cupra Arena. Ya en Málaga, se conocerá al segundo finalista y posteriormente al gran campeón copero. Por tanto, La Rosaleda disfrutará de cuatro partidazos: una semifinal y una gran final de cada competición.

