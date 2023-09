Ana Mayoral, del Atlético Torcal (Málaga) a la Queens League: “Sería una locura jugar la final en La Rosaleda”

La futbolista malagueña Ana Mayoral ha dejado el club de sus amores, Atlético Torca, para embarcarse en la oportunidad de su vida: disputar la Queens League, la competición de fútbol de moda capitaneada por Gerard Piqué e Ibai Llanos y cuya final (en la modalidad masculina y femenina) se disputará en Málaga. Esto puede convertirse en realidad después de que la deportista haya pasado a formar parte de las filas de Las Troncas, equipo con el que ya ha debutado.

El tándem Piqué e Ibai hicieron de oro estas competiciones y tras el rotundo éxito de las dos ediciones anteriores, que llenaron el Camp Nou el Metropolitano, este verano anunciaron nuevas competiciones: la Prince Cup (torneo infantil), la Kingdom Cup y la King y la Queens Cup.

La Queens Cup, torneo que ya está disputando la malagueña Mayoral, cuenta con una fase regular, formada por dos grupos de seis equipos cada uno, en la que se clasificarán los cuatro mejores equipos de cada grupo. El primero del grupo 1 se enfrentará al cuarto del grupo 2, el segundo contra el tercero, y así sucesivamente.

El horizonte que se proyecta para Mayores es prometedor. Y así lo cuenta en esta entrevista realizada con EL ESPAÑOL de Málaga: "Sigo mucho el mundo de Twitch, y cuando lanzaron la Kings League la vi entera. Luego sacaron la Queens League, me gustó mucho y decidí presentarme. En el primer draft vez no hubo suerte, pero sí en el segundo", cuenta.

La malagueña narra así el momento en el que fue seleccionada: "Iban pasando nombres y nombres. Solo entraban 24. Pensaba que no me iban a elegir. En el turno de Las Troncas, Perxitaa dijo mi dorsal y se me olvidó todo, estaba súper nerviosa".

La parte mala de todo esto es que Ana Mayoral ha tenido que dejar el club de su vida, el Atlético Torcal, ya que esta temporada hay que tener exclusividad con la Queens League. Desde el club malagueño "no pusieron ningún problema porque sabían que era una oportunidad única. Me han dejado las puertas abiertas para cuando quiera volver", explica la defensa.

Aunque nunca ha jugado a fútbol siete, afirma que pensaba que iba a ser peor: "Todavía me estoy acostumbrando a las botas de tacos y al balón, que es muy diferente al fútbol sala".

Cada split (temporada) está formado por 11 jornadas y la final four. Las reglas son muy diferentes a las del fútbol tradicional. Entre otros cambios, los partidos duran 40 minutos, hay cambios ilimitados y cada equipo tiene un arma secreta que se elige al azar al comienzo de cada jornada.

"El primer día que jugué, de repente empezaron a sonar alarmas y a salir luces. Por un momento no sabía lo que era. Me gustan mucho las reglas de la Queens Cup, se disfruta mucho y es más entretenido", asegura sobre este cambio en el reglamento.

Las Troncas, equipo presidido por los creadores de contenido Perxitaa y Violetaa y que ha drafteado a Ana Mayoral, está emparejado en el grupo A junto a Aniquiladoras, El Barrio, Pio FC, Porcinas FC y Saiyans.

El debut de Las Troncas, y de la malagueña, en la Queens Cup fue contra Saiyans, en el que cayeron derrotadas en los penaltis shootouts. Pese a esto, "en el último split, el equipo llegó a la final de la final four, se ha reforzado y el objetivo es ganar la copa", insiste.

Además, cuenta con el aliciente de que la final de la Queens Cup se va a disputar en el estadio del Málaga CF. Exclama que "sería una locura" llegar a la final y jugar en La Rosaleda.

El fútbol no es la única pasión de la malagueña. "Me gusta mucho hacer directos en Twitch, pero no me había atrevido antes porque pensaba que no me iba a ver nadie. Con el draft, la gente me empezó a seguir y me animé. Me lo paso muy bien", explica.

El sueño de Ana Mayoral acaba de empezar, porque el contrato que ha firmado con Las Troncas es de casi un año, hasta agosto de 2024. Después de disputar la Queens Cup, será turno para la Kingdom Cup y la Queens League.

