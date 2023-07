¿Qué le falta al Málaga CF para cerrar la plantilla?

El Málaga CF ha cerrado la columna vertebral del equipo con cinco fichajes antes del inicio de la pretemporada, aunque todavía tiene una semana por delante para empezar a preparar el próximo curso con el máximo de efectivos posibles, aunque con el gran número de canteranos que formarán parte de la plantilla la configuración está muy avanzada.

Para no repetir uno de los errores que lo han llevado a Primera RFEF, la dirección deportiva del club tiene que acometer varios fichajes que no dejen una plantilla tan desequilibrada como la temporada pasada, con muchos hombres por dentro y muy pocos por fuera. Y aunque con la nómina de canteranos habría muchas plazas cubiertas, hay algunas que necesitan más empaque y más experiencia para tener mejor fondo de armario.

Kike Pérez habló de catorce fichajes, Loren apuntó que igual alguno menos, por lo que todavía quedan varios nombres por llegar al Málaga. Según el director deportivo la posición de delantero estaría cerrada con los nombres de Dioni, Roberto y Loren Zúñiga.

La medular parece bien cubierta con Ramón, Genaro, Dani Lorenzo y Juanpe, uno de los fichajes.

Don más cojea el Málaga, como en la temporada pasada, es en los laterales. Ahora mismo, estaría Jokin Gabilondo en el lateral derecho, una posición en la que también se desenvuelve Bilal, pero su experiencia se reduce a Tercera División.

En el otro lado, Cristian y Víctor Olmo son los nombres para el lateral izquierdo. Al primero le han salido varias novias, pero el Málaga está firme pidiendo que se pague su cláusula. El segundo está en pleno proceso de recuperación de una rotura de ligamento que sufrió la temporada pasada. El conjunto blanquiazul tuvo varias malas experiencias la temporada pasada con jugadores en las mismas circunstancias. Por lo que el puesto de '3', bien cubierto si se queda Cristian, requeriría de alguna pieza más.

Otras de las posiciones que ha reforzado el Málaga es la de central con la llegada de Einar Galilea, que se une a Juande como jugadores del primer equipo para esa posición. De La Academia hay varios nombres para completar la nómina en esa demarcación: Moussa, Andrés Caro y Murillo.

El primero viene de un largo periodo de inactividad. Andrés Caro no dio el rendimiento esperado y Pellicer no ha sido categórico con la presencia del joven del Rincón de la Victoria en el equipo, que la temporada pasada estuvo entre algodones casi todo el curso. Murillo, con mucha presencia en los entrenamientos, no llegó a debutar. Otro central con experiencia y veteranía podría ser una opción en una categoría donde hace mucha falta de las dos.

Los extremos los tiene el Málaga cubiertos de jóvenes perlas de la cantera aun por explotar. Alguna de ellas se consolidaron la temporada pasada en la categoría, como el caso de David Larrubia, cedido en el Mérida, donde fue uno de los mejores jugadores.

Otro es Kevin, que convenció a Loren en el encuentro que tuvieron y acumula la experiencia que se granjeó hace dos temporadas en Segunda con el Málaga. El curso pasado jugó en la Primera División de Portugal con el Gil Vicente, donde no llegó al mínimo de minutos obligatorios para que el conjunto portugués ejerciera la opción de compra.

Otros nombres son Haitam, que sale también de una lesión de cruzado, y Álex Calvo, un melón por abrir después de su irrupción en tramo final de la temporada pasada.

La posición de extremo fue la más cuestionada tras el mercado de fichajes del verano pasado y hubo que corregirla en el invierno. El Málaga tiene trabajo por hacer en las bandas para tener más recursos.

Hay dos meses por delante para cerrar la plantilla. Mucho tiempo.

